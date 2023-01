SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia prendeu nesta quarta-feira (25) o quarto suspeito de participação na chacina que resultou na morte de dez pessoas. Carloman dos Santos Nogueira, 26, entregou-se na delegacia de São Sebastião, cidade a cerca de 25 km de Brasília, e foi levado para o 6º Distrito Policial, na capital federal, que é responsável pelas investigações.

Ele prestaria depoimento na tarde desta quarta. A polícia não disse se ele confessou ter participado da matança.

Segundo as investigações, Nogueira é suspeito de ter relação próxima com outro envolvido no crime. A polícia também diz haver evidências de natureza técnica que o vinculam ao cativeiro e ao carro de uma das vítimas, como impressões digitais.

Questionada, a polícia não disse se o suspeito tem defesa constituída.

Nogueira era procurado desde a semana passada. Na manhã desta quarta, a Polícia Civil do Distrito Federal chegou a anunciar o pagamento de R$ 20 mil em recompensa para quem desse informações

As outras três pessoas que já haviam sido presas são Horácio Carlos Ferreira Barbosa, 49, Gideon Batista de Menezes, 55, e Fabrício Silva Canhedo, 34.

A Polícia Civil do DF também identificou um adolescente de 17 anos, suspeito de participação nos crimes. A atuação dele está sendo investigada pela Delegacia da Criança e do Adolescente. O jovem foi ouvido nesta terça e liberado, mas a internação provisória dele foi solicitada à Justiça

A Polícia Civil confirmou no fim da manhã desta quarta que um dos três corpos encontrados nesta terça-feira (24) na fossa de uma casa abandonada, nas proximidades do Núcleo Rural Santos Dumont, em Planaltina, Distrito Federal, é de Ana Beatriz Marques de Oliveira, 19.

A identificação dela foi confirmada pelo Instituto de Pesquisa de DNA Forense. Ela é filha de Marcos Antônio Lopes de Oliveira, 54, e de Cláudia Regina Marques de Oliveira, 55.

Os outros dois corpos localizados no espaço, nesta terça já haviam sido identificados. Eles são de Cláudia e de Thiago Gabriel Belchior de Oliveira, 30, filho de Marcos Antônio.

Com isso, todas as dez vítimas da chacina foram identificadas.

As dez pessoas foram encontradas sem vida ao longo da investigação, que teve início no dia 13 de janeiro.

Os corpos da cabeleireira Elizamar da Silva, 39, e dos três filhos dela, Gabriel da Silva, 7, Rafael da Silva e Rafaela da Silva, 6, foram encontrados carbonizados no dia 13 deste mês, em Cristalina, Goiás, dentro do carro da família.

O de Marcos Antônio, sogro de Elizamar, foi encontrado no dia 18. O corpo estava enterrado e decapitado num cativeiro em Planaltina.

Segundo investigadores, Horácio disse à polícia que a morte de Elizamar e das crianças tinha sido encomendada pelo marido, Thiago, e pelo sogro dela, Marcos Antônio, que estariam interessados no dinheiro da venda de uma casa.

Mas o delegado responsável pelo caso, Ricardo Viana, diz acreditar que a informação dada em depoimento não seja verdadeira e tenha tido apenas a intenção de tumultuar as investigações ou atenuar a pena em caso de uma eventual condenação

Dois dos presos eram funcionários e moravam numa chácara em Planaltina com Marcos Antônio, a esposa, Renata Juliene Belchior, 52, e Gabriela Belchior, 25, filha de ambos. Elas foram encontradas carbonizadas na região de Unaí, em Minas Gerais.

Durante a investigação, todos os membros da família que eram buscados foram encontrados mortos.

QUEM É QUEM

VÍTIMAS

Elizamar da Silva, 39, primeira vítima a ter o desaparecimento registrado

Thiago Gabriel Belchior, 30, marido de Elizamar

Gabriel da Silva, 7, Rafael da Silva e Rafaela da Silva, irmãos gêmeos, 6, filhos de Elizamar e Thiago

Marcos Antônio Lopes de Oliveira, 54, pai de Thiago

Renata Juliene Belchior, 52, esposa de Marcos Antônio

Gabriela Belchior, 25, filha de Marcos Antônio e Renata

Cláudia Regina Marques de Oliveira, 55, ex-companheira de Marcos Antônio

Ana Beatriz Marques de Oliveira, 19, filha de Marcos Antônio e Cláudia Regina

PRESOS

Horácio Carlos Ferreira Barbosa, 49

Gideon Batista de Menezes, 55

Fabrício Silva Canhedo, 34

Carloman dos Santos Nogueira, 26