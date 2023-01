RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma menina de dez anos morreu após ser atingida por uma bala perdida enquanto brincava na rua, em São João de Meriti, região metropolitana do Rio de Janeiro, na noite de quarta (25),

Familiares fazem um protesto no local nesta quinta (26). A tia de Rafaelly da Rocha Vieira, Elza Alaíde Menezes, afirmou os atiradores estavam em veículos. "Ela ficou o dia inteiro dentro de casa, os amigos chamaram ela para brincar na rua. As crianças estavam brincando na rua, quando veio um carro e duas motos atirando, ela tomou um tiro de fuzil e morreu", disse.

Ainda segundo a tia, a criança fez aniversário no dia 20 de janeiro. A data seria comemorada no próximo sábado (28), em um sítio. "Ela era uma criança maravilhosa. Muito feliz, ela estava muito feliz ", disse Elza.

A criança chegou a ser socorrida para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Jardim Íris, que fica na mesma região, mas não resistiu aos ferimentos.

Durante o ato desta quinta (26), manifestantes atearam fogo caixas de madeira na rua em que os disparos aconteceram. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que "policiais militares do 21º BPM (São João de Meriti) estavam em patrulhamento pelo Centro do município de São João de Meriti quando foram abordados pelo condutor de um carro, o qual informava que estava socorrendo uma pessoa ferida por disparo de arma de fogo. A equipe policial prestou auxílio".

Rafaelly é a segunda criança morta por bala perdida este ano na Região Metropolitana do Rio, de acordo com mapeamento do Instituto Fogo Cruzado.

O primeiro caso foi o de Juan Davi de Souza Faria, 11, que foi morto por uma bala perdida durante a comemoração do Réveillon em Mesquita, também na Baixada Fluminense.

Na época, o primo de Juan, Luís Felipe Alves da Silva, 24, disse que ele estava na varanda de casa ao ser atingido. "A gente estava comemorando dentro de casa, a gente se abraçou quando deu meia-noite. Ele [Juan] foi para a varanda e não conseguiu voltar mais. A gente só viu ele caído no chão, pensou que a garrafa do champanhe havia estourado e cortado ele, ele estava no chão todo ensanguentado."

Segundo a ONG Rio de Paz, nos últimos dez anos, 74 crianças e adolescentes com até 14 anos foram mortos por armas de fogo no estado. Ainda de acordo com o levantamento, a maioria foi por bala perdida.

Desde de 2007, início do levantamento, 91 vítimas nessa faixa de idade foram assassinadas, a grande parte em comunidades.