O trânsito de veículos segue interditado, nesta quinta-feira (26), sobre a ponte que desabou no município de Paty de Alferes, no centro-sul fluminense.

O asfalto cedeu na manhã de terça-feira (24) devido às fortes chuvas na região. A ponte fica na altura do quilômetro 73, da RJ-125, rodovia que liga a Rodovia Presidente Dutra – altura do município de Seropédica –, até a Rodovia Lúcio Meira (BR-393) – em Andrade Pinto, Vassouras.

O trânsito está totalmente interditado, tanto para veículos como para pedestres. Em nota, a prefeitura informou que agentes da Guarda Municipal estão no local orientando os motoristas a transitarem por uma rota alternativa, na Estrada do Jacob.

O local foi interditado pela Defesa Civil da cidade, que informou não haver feridos. A estrutura liga os bairros Granja Nova Califórnia ao Avelar.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ), responsável por administrar a rodovia, informou, em nota, que já está atuando junto à prefeitura local para identificar o tipo de intervenção necessária e resolver a situação o mais rapidamente possível.

O DER-RJ também afirmou que está elaborando um projeto para contratação da obra emergencial e apontou como causa do afundamento do trecho o solo encharcado em decorrência das chuvas na região. A confirmação, porém, só virá após um laudo pericial de técnicos do órgão.

*Estagiário sob supervisão de Akemi Nitahara

