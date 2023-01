O jornalista Hélio Doyle será o novo presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O anúncio foi feito nesta -feira (26) pelo ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, pelas redes sociais.

O ministro também anunciou membros que irão compor a direção da empresa: Antonia Pellegrino será diretora de Conteúdo da empresa, Flávia Filipini; diretora de Jornalismo; Nicole Briones, superintendente de Redes Sociais; e Jean Lima, diretor-geral da EBC.

“Convidamos @heliomdoyle para assumir a presidência da @ebcnarede. Com o apoio do presidente @LulaOficial, também farão parte da nova direção @apellegrino @FlaviaFilipini @nicolebriones e @jeanlimadf. Começa uma nova etapa no projeto de comunicação pública no Brasil!”, disse o ministro no Twitter.

O ministro fez um agradecimento a presidenta interina da empresa, Kariane Costa, e demais integrantes da diretoria com “quem continuaremos dialogando para fortalecer uma EBC democrática e de qualidade. União e reconstrução!”

O ministro fez um agradecimento a presidenta interina da empresa, Kariane Costa, e demais integrantes da diretoria com "quem continuaremos dialogando para fortalecer uma EBC democrática e de qualidade. União e reconstrução!"

Hélio Doyle trabalhou como repórter, editor e chefe de redação no Correio Braziliense, O Estado de S. Paulo, Jornal de Brasília, Opinião, Folha de S.Paulo, Rede Globo, Veja, IstoÉ, Brasil Extra, Zero Hora, Jornal do Brasil .Durante 28 anos, foi professor da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília (UnB). Atuou ainda como chefe da assessoria de imprensa no Governo do Distrito Federal. É autor dos livros Assim é a Velha Política e Interregno - o feitiço de Tobago.

