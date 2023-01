SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Uma explosão em um imóvel na cidade de Tanhaçu (486 km de Salvador) na manhã desta quinta-feira (26) deixou quatro pessoas mortas.

De acordo com a Polícia Militar, o imóvel abrigava uma padaria e uma loja de autopeças no térreo, além de uma residência no pavimento superior. Três das vítimas, um casal e uma criança de cinco anos, eram da mesma família. A quarta vítima era um padeiro que trabalhava na panificadora.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 5h30 e fez o resgate dos corpos ao longo da manhã desta quinta. O corpo da quarta vítima, o padeiro que estava no térreo, foi encontrado sob os escombros horas depois.

A causa da explosão ainda é desconhecida. O Departamento de Polícia Técnica vai realizar perícia no local e fazer a identificação das vítimas.

Em uma rede social, o governador da Bahia Jerônimo Rodrigues (PT) prestou solidariedade às famílias das vítimas. A prefeitura de Tanhaçu decretou luto oficial na cidade.