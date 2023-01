SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um detento engoliu um celular e precisou passar por cirurgia após um exame de imagem mostrar o aparelho no estômago dele. O caso aconteceu no presídio de Varginha (MG).

Segundo a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), policiais penais desconfiaram que reeducandos de uma das celas estariam usando celulares, mas não encontraram nenhum aparelho durante busca na unidade.

Uma revista então foi promovida no local, com o auxílio de um aparelho de escâner corporal, que revelou o objeto. O homem, que não teve a identidade divulgada, confessou ter engolido o aparelho e foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde um exame de raio x comprovou a presença do celular no estômago dele.

"O preso passou por cirurgia nessa quarta-feira (25) para retirada do objeto, e permanece internado no Hospital Bom Pastor, em Varginha", diz a administração da Sejusp em nota oficial.

A secretaria de Estado informou, ainda, que o homem será submetido à Comissão Disciplinar do presídio, "com possibilidade de sofrer sanções". A direção da penitenciária registrou a ocorrência e e o celular foi encaminhado para a Polícia Civil.