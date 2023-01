O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) aplicou, nesta quinta-feira (26 ), uma interdição cautelar no colombiano Andres Eduardo Oñate Carrillo, que era médico anestesista no Brasil após revalidação do diploma. Desta forma, o registro do profissional está temporariamente suspenso, o que o impede de exercer a medicina no país. A decisão foi tomada, em reunião plenária, por unanimidade.

Carrillo é acusado de estupro durante procedimentos cirúrgicos e é investigado pela produção e armazenamento de material pornográfico infantil. Ele foi indiciado pela Polícia Civil por estupro de vulnerável.

A medida é um recurso do conselho para proteger a população e assegurar a boa prática médica no estado do Rio de Janeiro. Paralelamente a isso, o processo de Andres Carrillo está em andamento e corre em sigilo. As punições previstas em lei vão de advertência até cassação definitiva do registro.

O Cremerj tomou conhecimento do caso de Andres Carrillo pela imprensa no dia 16, quando foi aberta uma sindicância para apuração dos fatos. Para garantir celeridade ao processo, a interdição cautelar foi aplicada pelo Cremerj nesta quinta-feira, após plenária extraordinária de conselheiros.

Tags:

anestesista | anestesista colombiano | Estupro de vulnerável | Geral | Rio de Janeiro