SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo terminou 2022 com o menor número de homicídios dolosos (quando há intenção do autor) em 20 anos.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), 583 pessoas foram assassinadas na capital no ano passado, 20 mortes a menos do que no ano anterior, uma queda de 4%.

Em 2002, primeiro ano da série de dados da pasta, morreram 4.872 pessoas.

Já no restante do estado a quantidade de assassinatos voltou a crescer, interrompendo um período de queda.

De janeiro a dezembro, as mortes violentas somaram 3.044, ante 2.847 em 2021, alta de 7%.

Em 2019, antes da crise sanitária, 2.906 pessoas foram assassinadas no estado.

Os casos de latrocínio na capital, roubo seguido de morte, tiveram alta em relação aos anos de pandemia de Covid. Foram 63 vítimas em 2022, ante 56 em 2021 e 46 em 2020.

No entanto, o número é próximo ao visto em 2019, quando 66 pessoas foram assassinadas.

No restante do estado, 178 pessoas foram vítimas de latrocínio em todo ano passado. Em 2021, houve 173 mortes e, em 2020, foram 183. Em 2019, antes da pandemia, 199 pessoas acabaram mortas em roubos.