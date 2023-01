RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - A Prefeitura do Recife anunciou, nesta sexta-feira (27), a programação dos polos principais do Carnaval de 2023. Neste ano, o tema da folia na cidade será "Voltei, Recife, com todos os carnavais", em alusão à música "Voltei, Recife", do cantor Alceu Valença.

O Carnaval volta às ruas do Recife após dois anos sem realização em razão da pandemia de Covid-19.

"Não é uma volta comum, a gente volta com os Carnavais de antes e reafirmando o Carnaval do Recife com a sua diversidade", disse o secretário de Cultura do Recife, Ricardo Mello.

A abertura oficial do Carnaval do Recife acontecerá no dia 17 de fevereiro, na sexta-feira, mantendo a tradição.

Os homenageados do Carnaval do Recife em 2023 serão o cantor Geraldo Azevedo, a passista Zenaide Bezerra e a presidente do Maracatu Estrela Brilhante, Dona Marivalda.

Serão 44 polos no Carnaval, sendo oito centralizados. No Marco Zero, na sexta, o principal palco, haverá apresentações de Maestro Forró, Geraldo Azevedo com convidados (Alceu Valença, Elba Ramalho, Fafá de Belém e Chico César) e Duda Beat.

No sábado (18), Maestro Duda, Almir Rouche, Pabllo Vittar (com participações de Uana e Romero Ferro) e cantores de brega se apresentam.

No domingo (19), a noite será com Gerlane Lops, Maria Rita, Sorriso Maroto e Fundo de Quintal. Na segunda, haverá um encontro de blocos líricos, Frevo de bloco (Coral Edgar Moraes, O Bonde, Getúlio Cavalcanti e Dalva Torres), Melim, Nando Reis e Emicida.

Por fim, na terça (21), André Rio, Lenine e Spok, João Gomes, Alceu Valença, Elba Ramalho e orquestras de frevo se apresentam, fechando o Carnaval.

Em relação aos artistas locais, a gestão anunciou, ainda em 2022, um aumento proporcional conforme as faixas de pagamento. Para artistas que recebem até R$ 10 mil, por exemplo, o reajuste será de 40% dos cachês em 2023 e de 10% em 2024.

Galo da Madrugada e turismo Na decoração, imagens e pórticos alusivos à personagens da história e da atualidade do Carnaval do Recife serão instalados nas principais ruas e avenidas da cidade além dos locais com polos.

Na capital, o Galo da Madrugada prepara novidade na alegoria principal, guardada a sete chaves --o mistério deverá ser desvendado nos próximos dias. A organização estima que vá desembolsar mais de R$ 6 milhões para pôr o bloco na rua.

A ocupação da rede hoteleira deverá superar 90%, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-PE). A expectativa é de receber 226 mil passageiros pelo aeroporto internacional nas próximas semanas.

Para os turistas, a Prefeitura do Recife implantará uma central de apoio ao longo dos quatro dias de Carnaval, com farmácia, loja de customização, boxe do Procon, loja da grife do Carnaval, espaço para objetos perdidos e caixas eletrônicos de bancos.

"Também vamos passar pelos hotéis no horários de café da manhã apresentando a programação e recebendo os turistas do nosso Carnaval, apresentando roteiros, polos e atrações", disse a secretária municipal de Turismo e Lazer, Cacau de Paula.

Além do Recife, outro local com Carnaval expressivo em Pernambuco é Olinda. Com as famosas ladeiras do sítio histórico, a cidade anunciou, na semana passada, a programação do feriado com nomes como Alceu Valença e Elba Ramalho, além de dezenas de desfiles de blocos.

Em Olinda, além de espaço para o frevo, o Carnaval terá uma noite dedicada ao brega no palco montado na praça do Carmo. Personalidade ilustre, o Homem da Meia-Noite, que desfila na virada de sábado para domingo de Carnaval no bairro do Bonsucesso, vai homenagear oito representantes da folia local.

A prefeitura prepara ainda uma decoração especial para os locais de acesso à cidade e aos polos da festa de Carnaval.