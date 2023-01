SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Diante da expansão do mercado de jogos digitais, faculdades apostam em pós-graduações para quem quer se especializar em um setor que movimenta bilhões de reais. Só no Brasil, a receita gerada pela área de jogos em 2022 foi de US$ 2,7 bilhões (R$ 14 bilhões), segundo pesquisa da consultoria Newzoo.

Em 2020, também de acordo com a empresa, a cifra foi de US$ 1,6 bilhão (R$ 8,3 bilhões). O crescimento, portanto, foi de 59,2%. O novo valor faz do país o décimo mercado mais lucrativo do mundo no setor.

De olho nesses números, a faculdade Estácio de Sá criou uma pós em desenvolvimento de jogos digitais em 2016. E a demanda só tem crescido.

"Formamos turmas em todos os semestres com no mínimo 50 alunos, e a evasão é praticamente zero", diz Regina Felício, coordenadora. O curso é remoto e tem 360 horas. No programa, os alunos têm disciplinas como computação gráfica, design de personagens e inteligência artificial. A pós custa R$ 1.788.

"A gente coloca no mercado um profissional completo, capaz de atuar desde a proposta até a entrega de um produto, que pode ser jogado em console, computador ou celular."

Ela diz que o salário de alguém com pós na área varia entre R$ 15 mil e R$ 25 mil em empresas grandes. "Se for um profissional independente, pode ser ainda mais", diz.

Foi pensando em aproveitar esse bom momento que Samantha Col DeBella, 45, formada em cinema, decidiu fazer pós em jogos digitais e animação na Faap.

Um de seus objetivos é transformar em game um filme infantojuvenil dirigido por ela, que deve ser lançado em junho. "É possível exibir alguns produtos em múltiplas plataformas. Não tem como deixar os jogos de lado."

Apesar do otimismo em relação ao mercado, ela diz que entrar na área é um desafio.

Coordenador da pós em jogos digitais e animação da Faap, Fábio Musarra afirma que a entrada no mercado é um dos principais gargalos para quem quer trabalhar no setor.

Um erro comum dos profissionais, diz, é focar demais o currículo e esquecer de montar um bom portfólio.

"É importante procurar a academia, mas não pelo título, e sim pela formação. O profissional precisa ter portfólio. Ele vai conseguir entrar no mercado mostrando o que sabe fazer", afirma.

Com 1.600 horas de aula, a pós da Faap é online e dividida em três módulos. No primeiro, o aluno aprende a regulação do setor, leis de fomento e entende como fazer um projeto de mídia. Nos dois seguintes, tem aulas práticas para começar a desenvolver o próprio jogo. O curso custa R$ 8.279,97 à vista.

Apesar de o mercado estar aquecido, a ministra do Esporte, Ana Moser, já disse que não pretende investir na área. Em entrevista recente ao UOL, ela afirmou considerar esportes eletrônicos entretenimento, não uma prática esportiva.

Musarra discorda. "É um esporte que envolve competições sérias. O esporte pode ser encarado da mesma forma que os games. Ambos têm momentos de entretenimento e de competição."

O Senac São Paulo também oferece pós em jogos digitais. O curso, com 360 horas de aulas remotas e presenciais, criado em 2008, já formou cerca de 375 pessoas e custa R$ 18.610. Segundo a instituição, o valor é reflexo de um corpo docente "reconhecido academicamente e pelo mercado de trabalho" e de recursos tecnológicos disponíveis aos alunos.

"Quando criamos o curso, a área de jogos estava despontando, mas tinha pouca demanda. Hoje, temos uma procura bem maior", explica Ozeas Vieira Santana, coordenador da área de games do Senac São Paulo.

Ele conta que, no começo, as aulas eram voltadas para a área de programação, o que mudou quando o mercado se consolidou. Hoje, a pós oferece disciplinas criativas, como design e criação de narrativa.

O coordenador diz que o empreendedorismo é uma boa opção para quem quer se firmar na área. Isso porque, diz ele, a comercialização de jogos é facilitada por plataformas como Google Play e App Store. "Esse é um mercado para quem gosta de empreender."

Onde estudar

Curso: Desenvolvimento de Jogos Digitais

Instituição: Estácio de Sá

Duração: 360 horas

Preço: R$ 2.682 à vista

Modalidade: online

Curso: Cultura do Entretenimento: Animação e Jogos Digitais

Instituição: Faap

Duração: 1.600 horas

Preço: R$ 8.279, 97 à vista

Modalidade: online

Curso: Desenvolvimento de Games

Instituição: Senac São Paulo

Duração: 360 horas

Preço: R$ 18.610

Modalidade: híbrido