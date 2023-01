SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A ativista Vana Lopes, primeira vítima a denunciar o médico Roger Abdelmassih, morreu neste sábado (28) em decorrência de complicações provocadas por um câncer de mama em estágio avançado.

Ao Universa, Lopes disse no ano passado que iria se despedir da vida sabendo que o homem pagou pelo que fez. "Ele é o que é: um nada."

O ex-médico foi condenado a mais de 173 anos de prisão por ter estuprado pacientes e cumpre sua pena no presídio de Tremembé (SP). Em 2021, a CIDH (Corte Interamericana de Direitos Humanos) decidiu julgar o Brasil por omissões praticadas no caso Abdelmassih, incluindo o sumiço de embriões, óvulos e sêmen de pacientes.

"Nossa MESTRA agora é uma estrela e vai ajudar a iluminar as mentes das autoridades para punir os criminosos e vai pedir ao 'pai do céu´que dê conforto espiritual às vítimas. Nosso grupo comunica que Vana Lopes faleceu no dia de hoje.", texto publicado em rede social pelo grupo de vítimas liderado por Vana Lopes.

Ainda não foram divulgados os detalhes sobre velório e enterro de Lopes.