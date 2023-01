SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chuva forte que atingiu São Paulo na tarde deste sábado (28) causou uma morte no bairro Cidade Líder, na zona leste da capital.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima é um motociclista que foi arrastado pela enxurrada na altura do número 3.400 da avenida Cidade Líder, para dentro de um córrego. O homem foi encontrado sem vida pelo resgate, próximo à ciclovia da rodovia Ayrton Senna.

Os bombeiros receberam neste sábado 29 chamados para ocorrências de queda de árvores, seis para desmoronamentos e 35 para enchentes.

Ao menos dois pontos de alagamentos intransitáveis foram registrados pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, na Freguesia do Ó (zona norte) e na Mooca (zona leste): nas avenida Edgar Facó e Alcântara Machado, respectivamente.

O CGE decretou estado de atenção para alagamentos na cidade entre as 15h30 e as 17h30 deste sábado.

O temporal foi causado pela combinação do calor com a entrada da brisa marítima e afetou com mais força a zona leste da capital.