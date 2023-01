SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O policial militar Mateus Fernandes Godoi, 25, que morreu nesta sexta-feira (27) após ser atingido por um tiro no pescoço durante treinamento em Bauru (SP), é descrito pelos amigos como uma pessoa muito família, com conduta exemplar no trabalho e apaixonado pela profissão. O disparo foi feito por um colega de farda e, segundo a PM, ocorreu de forma "acidental".

Mateus é filho de um tenente da reserva e havia ingressado na instituição em dezembro de 2018. Ele deixa a esposa.

Segundo os amigos, Mateus gostava de pilotar motos aquáticas e fazer festas em lanchas. Outra atividade que ele amava era vestir a farda do 13º BAEP (Batalhão de Ações Especiais), onde trabalhava.

O empresário do ramo de bebidas Giuliano Manne, amigo da vítima, contou à reportagem que o jovem era "extrovertido" e incentivava os amigos.

Manne explicou que os amigos costumavam se juntar e passar o fim de semana andando de lancha e moto aquática na Marina Tietê, no município de Pedeneiras, também no interior paulista.

"O Mateus era um menino que ajudava todo mundo, que não tinha maldade. Ele nunca brigava com ninguém, era um menino de paz, menino de coração de ouro. Ele era uma das poucas amizades verdadeiras que eu tinha", afirmou Giuliano Manne, amigo da vítima.

"As pessoas boas, normalmente, estão indo embora mais cedo. Não tem o que falar do Mateus, era um menino que não falava mal de ninguém, tinha um conduta muito certa", disse Manne.

O irmão de Mateus disse à reportagem que o jovem, a quem era muito apegado e unido, era um "profissional exemplar, um verdadeiro herói, que jamais será esquecido".

'SUA MEMÓRIA SERÁ SEMPRE LEMBRADA'

Um vídeo compartilhado no perfil de amigos do policial narra que Mateus "fez a diferença na vida de muitas pessoas e sua memória será sempre lembrada".

Nós, seus amigos, tivemos a honra de aproveitar alguns momentos com vocês. Momentos que ficarão guardados para sempre na mente e no coração de todos aqueles que tiveram a chance de conhecê-lo. Sua dedicação à profissão era admirável. Na sua carreira enfrentou desafio e riscos, com coragem e profissionalismo. Você também era conhecido por sua bondade e generosidade.

Vídeo publicado em homenagem

A gravação ainda comenta que, apesar de a vida do policial ter sido "breve", "a sua marca será "duradoura e inesquecível".

"Você foi um verdadeiro herói, que serviu à sociedade com dedicação e coragem. Infelizmente sua vida foi interrompida cedo demais, aos 25 anos."

Nas redes sociais, o perfil oficial do 13º BAEP lamentou a morte do PM.

ENTENDA O CASO

O policial militar Mateus Fernandes Godoi teve morte cerebral decretada na sexta-feira (27), em Bauru (SP). Em nota de condolências, a Polícia Militar informou que a ocorrência "por motivos ainda a serem esclarecidos, ocorreu um disparo acidental de arma de fogo, atingindo o pescoço" de Mateus por volta das 17h30 de quarta-feira (25).

O texto diz ainda que o soldado "foi imediatamente atendido por policiais especializados em atendimento pré-hospitalar e socorrido ao Hospital de Base de Bauru, onde passou por procedimento cirúrgico e permaneceu em observação", mas que por volta das 16h20 de sexta, "não resistiu ao ferimento e sua morte encefálica foi atestada".

O comunicado foi assinado por Fábio Domingues Pereira, tenente-coronel e PM Comandante do 13º BAEP.

A SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo) disse neste sábado (28) à reportagem que "o autor do disparo foi autuado em flagrante e, após audiência de custódia, foi colocado em liberdade". Na sexta, o responsável pelo disparo ainda teria passado por avaliação psicológica no Núcleo de Atenção Psicossocial do Comando de Policiamento do lnterior-4.

"Além de Inquérito Policial Militar (IPM), a Polícia Militar também instaurou Sindicância e Procedimento Técnico de Análise de Conduta Operacional para apuração de todas as circunstâncias relativas aos fatos ocorridos no Centro de Treinamento, localizado na sede do 13º BAEP", afirmou a SSP em nota.

Já o Hospital de Base de Bauru, onde Mateus estava internado, disse neste sábado que "desde o início da internação, a família desse policial assinou um termo não autorizando a unidade de saúde de informar seu estado de saúde e qualquer evolução de seu caso".

O velório de Mateus está previsto para ocorrer na noite deste sábado.