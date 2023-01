SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Diante da crise de saúde enfrentada pelo povo yanomami atingido pelo garimpo ilegal, a rede de joalherias Vivara afirma que tem conversado com instituições locais para enviar ajuda.

A extração de ouro no Brasil voltou a ganhar atenção nos últimos dias, uma vez que a atividade está no centro da crise enfrentada por essas comunidades em Roraima. Além do ouro, os garimpeiros invadem o território indígena para retirar cassiterita, de onde se extrai o estanho.

A Vivara diz que sente profundamente pela situação dos yanomami e que não compactua, "em nenhuma hipótese, com a extração ilegal." Desde a revelação da crise, as grandes mineradoras têm pedido ao governo para elevar os critérios de combate ao garimpo ilegal.

Segundo a joalheria, o ouro utilizado em suas peças é extraído em minas brasileiras localizadas nos estados de Goiás e Minas Gerais. O minério também é certificado para garantir que toda a extração seja feita de maneira correta, afirma a empresa.

Cerca de 25% do ouro usado pela Vivara em seus produtos tem origem na economia circular, diz a empresa. A rede realiza campanhas sazonais para estimular os clientes a entregar peças em ouros nas lojas e trocá-las por créditos para novas compras.