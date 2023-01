SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jean Carlos Nascimento dos Santos, que ficou conhecido como o Jean do 18, fugiu na manhã deste domingo (29) da Penitenciária Lemos de Brito, em Bangu, zona oeste do Rio.

Lucas Apostólico da Conceição e Marcelo de Almeida Farias Sterque, dois comparsas de Jean, também fugiram. Em nota enviada ao UOL, a Seap (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária) informou que tem trabalhado para investigar o caso.

Jean era chefe do tráfico no Morro do Dezoito, na zona norte do Rio, e estava preso desde 2017. Ele ficou conhecido após mandar matar seu próprio advogado, em 2016.

O trio fugiu do presídio usando uma corda feita com lençóis. A Seap informou que a secretária Maria Rosa Lo Duca Nebel determinou a "imediata suspensão das visitas" e uma vistoria geral foi feita na penitenciária.

Segundo a pasta, 15 detentos que pertencem a mesma facção dos foragidos foram transferidos para o presídio Bangu 1.

Os fugitivos são vistos como criminosos de alta periculosidade.

Histórico do Jean

Antes de ser preso, o chefe do tráfico já tinha mais de 20 mandatos de prisão por crimes como homicídio e roubo. Em 2016, por exemplo, ele foi indiciado por mandar matar seu advogado, Roberto Rodrigues.

As investigações apontaram que o advogado foi morto após não conseguir soltar os traficantes da prisão.