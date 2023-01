SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma auxiliar de serviços gerais foi atropelada por um carro após tentar tirar o filho da frente do veículo em Serra (ES). O caso foi registrado na tarde deste domingo (29) no bairro de Jacaraípe. Câmeras de segurança gravaram o momento do acidente.

Nas imagens, é possível ver que crianças brincam na rua quando a movimentação de veículos chama atenção dos presentes. Alguns pais correm para pegar os filhos e um dos meninos, que tinha atravessado a rua para pegar uma bola, fica no meio da via.

A mãe dele corre para protegê-lo e consegue tirá-lo da linha de passagem do automóvel, mas acaba atingida e arremessada pelo veículo.

Os ocupantes do carro envolvido no atropelamento fogem e um carro da PM chega no local segundos depois. Os policiais correm em direção à vítima.

Segundo o registro de ocorrência da Polícia Militar, o veículo, que tinha anotação de restrição por roubo, foi avistado no bairro de Nova Almeida. Uma perseguição foi iniciada e os suspeitos entraram, pela contramão, na rua em que a colisão ocorreu. A criança não foi atingida.

A vítima, identificada como Claudineia Rocha, foi levada para o Hospital Estadual Jayme Santos. Nas redes sociais, familiares dela informaram que a mulher teve uma lesão na perna e recebeu alta ainda na noite do domingo.

Até a tarde desta segunda-feira (30), os dois suspeitos não foram localizados ou presos. Segundo a PM, buscas foram feitas na região até mesmo com um helicóptero, sem sucesso.

Dentro do veículo abandonado, a carteira de habilitação de um homem com passagens pela polícia por crimes como roubo foi encontrada pelos policiais.

O caso é investigado pela 3ª Delegacia Regional de Serra.