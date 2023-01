SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - A estudante Janaína da Silva Bezerra, 22, foi morta na madrugada de sábado (28) após participar de uma calourada no campus da UFPI (Universidade Federal do Piauí), em Teresina.

Janaína, que era aluna do curso de jornalismo da universidade, foi encontrada desacordada por uma das equipes de segurança da universidade e foi encaminhada para o Hospital da Primavera, onde já chegou sem vida.

A Polícia Civil suspeita que a estudante tenha sido vítima de violência sexual. Janaína apresentava lesões no rosto e no corpo. A Polícia Civil pediu a prisão preventiva do suspeito sob acusação de feminicídio e estupro.

O laudo emitido pelo Instituto de Medicina Legal informou que a causa da morte foi uma contusão na coluna vertebral na altura do pescoço. As possíveis causas da lesão ainda estão sendo investigadas.

O principal suspeito do crime é um jovem de 29 anos, aluno de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Matemática da universidade e que foi visto na manhã de sábado pelos seguranças da universidade carregando a vítima desacordada no colo.

Ele foi preso em flagrante e, neste domingo (29), teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. O nome dele não foi divulgado. A reportagem não conseguiu contato com a defesa.

Em depoimento à polícia, o estudante informou que já conhecia Janaína e que ambos mantiveram relações sexuais de forma consentida em uma das salas da Faculdade de Matemática.

Ele informou ainda que a jovem teria desmaiado durante o ato sexual. A polícia informou que foi encontrado um colchão com vestígios de sangue no local onde Janaína morreu.

Em entrevista à TV Cidade Verde, o coordenador do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, delegado Francisco Costa, afirmou que a investigação deve ser concluída em até dez dias.

Em nota, a Universidade Federal do Piauí lamentou a morte a jovem e informou que adotou "todas as providências para colaborar com as investigações das autoridades policiais", incluindo o levantamento de imagens captadas por câmeras de segurança.

A universidade ainda informou que a festa aconteceu em uma área do Diretório Central dos Estudantes e que não havia autorização para realização do evento. Destacou ainda que "desaprova quaisquer eventos que adotem condutas que coloquem em risco a comunidade acadêmica".

O reitor da UFPI, Gildásio Guedes Fernandes, determinou instauração de processo administrativo para apuração dos fatos relacionados à morte da jovem e responsabilização dos envolvidos.

Em uma rede social, o governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT) lamentou o crime e prestou solidariedade à família de Janaína.

"Nossos sentimentos à família da estudante Janaína Bezerra da Silva, morta na UFPI em circunstâncias ainda não totalmente esclarecidas. Nossa Polícia está trabalhando na apuração deste fato lamentável para que os responsáveis sejam punidos na forma da lei", afirmou.