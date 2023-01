RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Dez anos depois, Caetano Veloso voltará a se apresentar no Carnaval do Recife. O show do cantor baiano acontecerá na abertura da folia, no dia 17 de fevereiro, uma sexta-feira, no Marco Zero da cidade.

A confirmação da nova atração foi feita nesta segunda-feira (30) pela prefeitura do Recife. Caetano já se apresentou no palco do Marco Zero do Recife no Carnaval de 2013.

Também irão se apresentar na noite de abertura o Maestro Forró e sua Orquestra Popular da Bomba do Hemetério, Duda Beat e um dos homenageados da festa, o cantor Geraldo Azevedo -que levará ao palco convidados como Fafá de Belém, Chico César, Elba Ramalho e Alceu Valença.

No sábado (18), Maestro Duda, Almir Rouche, Pabllo Vittar (com participações de Uana e Romero Ferro) e cantores de brega se apresentam.

No domingo (19), a noite será com Gerlane Lops, Maria Rita, Sorriso Maroto e Fundo de Quintal. Na segunda, haverá um encontro de blocos líricos, Frevo de bloco (Coral Edgar Moraes, O Bonde, Getúlio Cavalcanti e Dalva Torres), Melim, Nando Reis e Emicida.

Por fim, na terça (21), André Rio, Lenine e Spok, João Gomes, Alceu Valença, Elba Ramalho e orquestras de frevo se apresentam, fechando o Carnaval.

Na sexta-feira (27), a Prefeitura do Recife anunciou a programação dos polos principais do Carnaval de 2023.

Neste ano, o tema da folia na cidade será "Voltei, Recife, com todos os carnavais", em alusão à música "Voltei, Recife", Alceu. A folia volta às ruas da cidade após dois anos sem realização em razão da pandemia de Covid-19.

"Na sexta, a gente anunciou a grade para o Marco Zero e a gente vem aqui trazer uma última surpresa. Uma pessoa que tem uma relação afetiva e cultural muito forte com o Recife e que faz questão de verbalizar isso por onde passa. E que, no alto dos seus 80 anos, fará uma belíssima apresentação no Marco Zero, na noite de abertura", afirmou o prefeito João Campos (PSB).

Além de Geraldo, também vão ser homenageados durante o Carnaval a passista Zenaide Bezerra e a presidente do Maracatu Estrela Brilhante, Dona Marivalda.

Serão 44 polos no Carnaval da capital pernambucana, sendo oito centralizados. Ao todo, devem ser 2.800 apresentações durante os quatro dias de folia.

A ocupação da rede hoteleira deverá superar 90%, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Pernambuco. A expectativa, segundo a prefeitura, é receber 226 mil passageiros pelo aeroporto internacional nas próximas semanas.

Para os turistas, a Prefeitura do Recife implantará uma central de apoio ao longo dos quatro dias de Carnaval, com farmácia, loja de customização de trajes, boxe do Procon e caixas eletrônicos de bancos

Vizinha a Recife, Olinda anunciou na semana passada sua programação. Além das dezenas de blocos que devem desfilar nas ladeiras do centro histórico, também vão ser apresentar nomes como Alceu e Elba, além de dezenas de desfiles de blocos.

Em Olinda, além de espaço para o frevo, o Carnaval terá uma noite dedicada ao brega no palco montado na praça do Carmo. Personalidade ilustre, o Homem da Meia-Noite, que desfila na virada de sábado para domingo de Carnaval no bairro do Bonsucesso, vai homenagear oito representantes da folia local.

A prefeitura prepara ainda uma decoração especial para os locais de acesso à cidade e aos polos da festa de Carnaval.

Programação do Carnaval 2023 no Marco Zero do Recife 16 (quinta-feira)

- Ubuntu (cortejo formado por 24 afoxés com cerimônia de lavagem do Boulevard da Rio Branco) e Tumaraca - Encontro das Nações (com 700 batuqueiros de 13 Maracatus de Baque Virado)

17 (sexta-feira)

- Recife Matriz da Cultura Popular - Apresentação das Agremiações vencedoras do Grupo Especial Carnaval 2020

- Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério

- Homenageados do Carnaval - Geraldo Azevedo, Zenaide Bezerra e Dona Marivalda

- Geraldo Azevedo e Convidados - Alceu Valença, Elba Ramalho, Fafá de Belém e Chico César

- Caetano Veloso

- Duda Beat

18 (sábado)

- Recife Matriz da Cultura Popular - Apresentação das Agremiações vencedoras do Grupo 1 do Carnaval 2020

- Orquestra do Maestro Duda

- Almir Rouche

- Pabllo Vittar (com participação de Uana e Romero Ferro)

- Recife Capital do Brega

19 (domingo)

- Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de Maracatus de Baque Solto

- Gerlane Lops e Orquestra de Bamba

- Maria Rita

- Sorriso Maroto

- Fundo de Quintal

20 (segunda)

- Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de Blocos Líricos

- Frevo de Bloco, O Grande Encontro (Coral Edgar Moraes, O Bonde, Getúlio Cavalcanti e Dalva Torres)

- Melim

- Nando Reis

- Emicida

21 (terça-feira)

- Recife Matriz da Cultura Popular - Apresentação das Agremiações vencedoras do Grupo 2 do Carnaval 2020

- André Rio

- Lenine e Spok

- João Gomes

- Alceu Valença

- Elba Ramalho

- Orquestrão - 10 anos do Frevo como Patrimônio Cultural da Humanidade