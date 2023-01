SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ordem de Barroso para investigar gestão Bolsonaro por genocídio indígena, a prisão de aluna de medicina da USP e outras notícias para começar esta terça-feira (31).

YANOMAMI

Barroso ordena investigação de suspeitas de genocídio indígena por membros da gestão Bolsonaro. Ministro do STF fez determinação à Procuradoria-Geral da República, Ministério Público Militar e Ministério da Justiça.

YANOMAMI

Yanomamis peregrinam por aldeias atrás de comida e chegam a andar 20 dias para fugir da fome. Relato de indígena resgatada a profissionais de saúde aponta busca por macaxeira e banana e perdas pelo caminho.

GOVERNO LULA

Governo Lula nomeia 121 novos militares para o GSI em meio a crise de confiança. Novas indicações acontecem após série de dispensas que se seguiram aos ataques golpistas de 8 de janeiro.

CONGRESSO NACIONAL

Chefe da PM preso após ataques atuou para conter golpistas; veja vídeo inédito

Fábio Augusto Vieira está preso, por determinação do STF, por suposta omissão em relação ao episódio

GOVERNO LULA

Padilha fala em ampliar base de Lula e acena com cargos a centrão ligado a Bolsonaro. Ministro diz que Lira e Pacheco, se reeleitos às presidências de Câmara e Senado, serão fortalecidos pelo governo.

POLÍTICA

Bolsonaro entra com pedido de visto de turista nos EUA, diz escritório. Ex-presidente está na Flórida desde o final do ano passado, sem prazo de retorno ao Brasil.

COTIDIANO

Delegados desafetos da PM perdem espaço na gestão Derrite. Nomes antigos da cúpula da Polícia Civil paulista deixam cargos de chefia; Secretaria da Segurança diz que trocas são técnicas.

GUERRA DA UCRÂNIA

Lula culpa Rússia por Guerra da Ucrânia pela 1ª vez, mas volta a negar munição a Kiev. Diante do premiê alemão, presidente diz que invasão foi erro e que 'quando um não quer, dois não brigam'.

MUNDO

Egito, à beira do colapso, vê aumento da pobreza e pode repetir sina do Líbano. Com crise, produtos básicos como ovo, carne e leite viraram itens de luxo no país árabe mais populoso do mundo.

COTIDIANO

Polícia pede prisão preventiva de aluna da USP por desvio de R$ 1 milhão. Ministério Público recebeu inquérito e vai analisar se oferece ou não denúncia contra a estudante que admitiu desvio do fundo de formatura.

FEMINICÍDIO

Aluna morre em calourada no Piauí, e polícia suspeita de estupro. Janaína da Silva Bezerra sofreu contusão na coluna vertebral; universitário foi preso em flagrante.

COTIDIANO

Boate Kiss: série da Netflix gera racha entre grupos de pais de vítimas. Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da tragédia de Santa Maria discorda de pais que querem processar a plataforma.

COTIDIANO

Vírus 'pesadelo dos cruzeiros' provoca surto de diarreia em SC. Norovírus é apontado como a causa de 4.500 episódios da doença em Florianópolis neste verão.