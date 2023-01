SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um acidente com um ônibus de viagem na BR-277 (Grande Estrada), em Fernandes Pinheiro (PR), deixou seis mortos e 22 pessoas feridas na madrugada desta terça-feira (31), segundo a Polícia Rodoviária Federal.

O ônibus fazia a linha Florianópolis X Foz do Iguaçu e levava 54 passageiros, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. O acidente ocorreu à 1h50, no sentido Foz do Iguaçu. A BR-277 corta o Paraná de leste a oeste.

O ônibus saiu da pista e tombou em uma ribanceira às margens da rodovia, na altura do km 230. Ainda não são conhecidas as causas do acidente, segundo os agentes federais.

Os feridos foram socorridos pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e pelo Corpo de Bombeiros para unidades de saúde da região.

Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, os corpos ainda estão sendo retirados do coletivo para que seja feita a identificação.