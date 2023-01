SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo recuou da decisão de transformar os calçadões no entorno do Theatro Municipal, no centro da capital, em áreas de Zona Azul noturna.

A partir desta quarta-feira (1º), 77 vagas de Zona Azul noturna vão funcionar por um período de testes de 60 dias -diferentemente do anunciado no dia 19, não serão mais 275 vagas.

Essas 77 vagas estão localizadas nas ruas Xavier de Toledo e 24 de Maio e no viaduto do Chá, vias que destinadas à circulação de veículos nas imediações do Theatro. As vagas localizadas nos calçadões das ruas Barão de Itapetiniga, Conselheiro Crispiniano e Marconi permanecerão inativas.

As vagas poderão ser utilizadas entre as 18h e as 2h, por meio do aplicativo da Estapar. Do total, duas serão destinadas a pessoas com deficiência e quatro a idosos. Por se tratar de uma Zona Azul especial, um crédito CAD dará direito a duas horas de estacionamento, e dois créditos, a quatro horas.

Durante o prazo de testes, a prefeitura vai acompanhar a utilização dessas vagas nas noites de espetáculos e avaliar se existe uma demanda reprimida para ser atendida.

O valor para estacionar nas vagas de Zona Azul na cidade de São Paulo subiu de R$ 5,75 para R$ 6,08 no último dia 20, um reajuste de 5,7%. O último aumento havia sido em 20 de janeiro de 2022 (de R$ 5 para R$ 5,75).

De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, o percentual de aumento reflete a inflação.