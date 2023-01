SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth (PSD), disse em entrevista à reportagem que serão instaladas 500 câmeras com inteligência artificial, o que inclui o reconhecimento facial, na região da cracolândia, no centro de São Paulo. A previsão de entrega é até o fim de junho.

As imagens serão analisadas pela polícia e integrantes da prefeitura e do governo estadual em tempo real em um centro de monitoramento construído em 2014 para a Copa do Mundo no Brasil.

A gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) chegou a abrir um pregão para comprar câmera com esse tipo de tecnologia em dezembro do ano passado, mas o edital foi suspenso após ação movida por Ministério Público, Tribunal de Contas do Município e deputados estaduais.

Questionado sobre a polêmica da medida, o vice-governador citou as câmeras nos uniformes dos policiais militares. O fim da medida chegou a ser anunciado por Tarcísio de Freitas (Republicanos) durante a campanha, mas ele voltou atrás após eleito.

"Se você é a favor de usar a câmera no peito do policial, você é a favor de usar câmera no poste para fiscalizar os policiais. Essas câmeras também vão identificar alguém que está sendo procurado pela Justiça", disse. "A cidade de São Paulo tem hoje 300 câmeras públicas e todas analógicas. Isso é ridículo, uma vergonha", continuou.

Tags:

vice-governador