SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O motorista do ônibus que caiu em uma ribanceira na BR-277, no Paraná, teria admitido que dormiu ao volante, perdendo o controle do veículo. Pelo menos dois sobreviventes afirmaram que ouviram a confissão do homem logo após o acidente, que deixou sete mortos na madrugada de hoje -dois deles, uma criança de 3 anos e sua mãe, cidadãos argentinos.

"O motorista saiu sem nenhum arranhão. Eu fui perguntar para ele numa boa o que aconteceu, se ele desviou de algum carro, e ele falou para mim que dormiu, que estava muito cansado. Ele disse: 'Não vou mentir, desculpa'", declarou à RPC o passageiro Alex Souza Marques, que ia até o ponto final do ônibus, em Foz do Iguaçu. Até a manhã de hoje, ele ainda procurava por um familiar que o acompanhava na viagem.

"O acidente foi muito rápido. Na hora que o ônibus parou, eu chamei pelo meu cunhado, ele não me respondeu. Eu vi que estava faltando bastante gente dentro do ônibus, estava tudo uma bagunça, aí a gente saiu do ônibus por um buraco que abriram em cima", detalhou.

Outro sobrevivente, Alexandre de Oliveira Gamarra, contou ter visto cenas caóticas ao sair do veículo, encontrando apenas uma parte dos 54 passageiros que faziam a viagem, que começou às 16h20 de ontem, em Florianópolis, com paradas em diversas cidades de Santa Catarina e Paraná.

O homem disse ter visto um turista alemão com uma fratura exposta, pelo menos três pessoas mortas e o pai da criança, que não resistiu aos ferimentos, tentando reanimá-la, ainda sem ajuda de socorristas.

Ao ver a gravidade da situação, o passageiro decidiu questionar o motorista sobre o que aconteceu, já que o trecho da BR-277 não era complexo, e disse que também ouviu o homem confessar o cochilo.

"Vimos um pai fazendo massagem cardíaca no seu filho de três anos. Eu fiquei indignado, fui até o motorista e perguntei: 'Cara, como você cai numa ribanceira dessas em uma reta?'. O motorista olhou pra minha cara e disse: 'Eu dormi'. Eu não tive nenhuma reação. Ele também ficou me olhando sem reação. Sei que ele não fez de propósito, mas eu virei as costas e fui embora, pra outro lado, ajudar outras pessoas", declarou o homem à afiliada paranaense da Globo.

A reportagem tenta contato com a Viação Catarinense, que operava o ônibus, para obter posicionamento sobre as declarações. Se houver retorno, a matéria será atualizada. A identidade do motorista ou lista de passageiros não foram divulgadas.