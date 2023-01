SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem armado fez ao menos cinco pessoas reféns durante uma tentativa de assalto a uma loja das Casas Bahia em Taboão da Serra, na região Metropolitana de São Paulo. Três pessoas foram libertadas -duas após a chegada da polícia e uma após tentativas de negociação.

Pelo menos mais duas vítimas seguem retidas no interior do estabelecimento. Os reféns são funcionários e clientes da loja. A ocorrência teve início por volta de 14h30 desta terça-feira (31).

Uma equipe do GATE (Grupo de Ações Táticas) da Polícia Militar de São Paulo está no local para realizar as negociações. Atiradores de elite foram posicionados em prédios da região.

"A Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência de roubo nas Casas Bahia, e chegando ao local verificaram que era mais que um roubo, com o indivíduo fazendo pessoas de refém", explicou a Tenente Beatriz Miscow, da Polícia Mlitar, em entrevista à TV Bandeirantes.

De acordo com um porta-voz da corporação, o criminoso em questão seria um detento de 19 anos que está em saída temporária da cadeia. O rapaz estaria segurando uma das vítimas no momento em que começou a negociação com os militares -e pediu a presença da imprensa e da namorada no local, que já conversou com ele, segundo os policiais.

A reportagem entrou em contato com as polícias Civil e Militar, o Corpo de Bombeiros, Secretaria de Administração Penitenciária e as Casas Bahia para obter detalhes da ocorrência. A PM confirmou o crime e o local da unidade alvo da investida, mas ainda não deu mais detalhes oficiais sobre o caso. Assim que houver resposta dos demais, este espaço será atualizado.