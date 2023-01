SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Benefício passa a valer a partir desta quarta-feira (01/02) com bilhetes eletrônicos. O bilhete único e o cartão TOP fornecerão a gratuidade na capital e na Região Metropolitana.

GRATUIDADE NO TRANSPORTE

A gratuidade nos transportes para idosos entre 60 e 65 anos foi publicada no Diário Oficial após decreto.

A medida também valerá no transporte intermunicipal, mas será operada por bilhetes específicos em cada região.

Fora da Região Metropolitana de SP, a gratuidade também funcionará em Campinas, Baixada Santista, Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sorocaba.

Aqueles que já têm cartão TOP, precisarão "ativar" a gratuidade passando os bilhetes eletrônicos em validadores nas estações de metrô, trem e em terminais de ônibus. Quem não tiver, precisará solicitar o cartão.

"O passageiro desta faixa etária que já possui um cartão TOP apenas precisará encostá-lo em um validador (abelhinhas) nas estações do Metrô, CPTM, ViaQuatro, ViaMobilidade e em terminais e ônibus intermunicipais da EMTU na Região Metropolitana de São Paulo para habilitar o benefício", afirmou a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, em nota.

PROCESSO PARA SOLICITAR O CARTÃO

Usuários podem solicitar o cartão TOP usando o aplicativo ou fazendo marcação em pontos presenciais.

É necessária a apresentação de comprovante de residência, CPF e RG.

De forma online, o usuário pode se dirigir até pontos físicos para retirada do cartão. Na maioria dos pontos físicos, o cartão é emitido na hora.

Em outros pontos, o usuário pode optar por receber o cartão em casa gratuitamente.

O Bilhete Único também funcionará para habilitação da gratuidade. Ele é restrito, porém, aos ônibus da capital paulista, às estações da CPTM e do metrô (tanto para as linhas públicas quanto para as linhas privatizadas).