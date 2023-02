RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Olinda não terá bonecos gigantes alusivos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O motivo é o acirramento político no país, segundo a Embaixada dos Bonecos Gigantes de Olinda.

Sem boneco de Lula, será a primeira vez que, desde 2007, o chefe do Executivo não terá representação nos desfiles dos bonecos gigantes.

"Como a gente já teve bonecos de Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro, achamos por bem dar uma parada e tranquilizar mais. E colocamos uma homenagem à rainha Elizabeth 2ª", diz o produtor cultural Leandro Castro.

A última vez que um boneco do chefe do Executivo desfilou foi em 2020, quando Bolsonaro ainda era presidente, junto com o da primeira-dama da época, Michelle Bolsonaro.

Castro não descartou a retomada dos bonecos alusivos ao presidente da República no futuro. "Vamos aguardar o andamento das coisas."

"O pessoal está com ânsia para brincar o Carnaval e vamos focar isso, a alegria. O resto é trabalho e quem pensar em política aguarde o momento das eleições", acrescentou.

O organizador disse que a decisão não tem relação com possível violência contra o carregador de algum dos bonecos, seja de Lula ou de Bolsonaro. "O boneco de Lula já desfilou tranquilamente. No primeiro ano de Bolsonaro, teve algumas pessoas com aquele discurso [contrário], mas não tivemos nenhum tipo de problema quanto a isso [de violência]", afirmou.

O acervo da embaixada tem mais de 600 bonecos produzidos historicamente, inclusive de ex-presidentes como Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas, Tancredo Neves e Fernando Henrique Cardoso. Os desfiles contam com cem bonecos ao todo.

Para 2023, uma das novidades será uma boneca gigante da rainha Elizabeth 2ª. Ela morreu em setembro de 2022, aos 96 anos. A ex-majestade, inclusive, já passou pelo Recife em novembro de 1968, 15 anos após o início do seu reinado.

O museu dos bonecos de Olinda fica na rua do Bom Jesus, no bairro do Recife, número 183, na capital pernambucana. O espaço funciona de domingo a domingo das 8h às 16h. A entrada custa R$ 15 por pessoa. Crianças de até 12 anos não pagam desde que estejam acompanhadas por um responsável. O local fica fechado para o público apenas no período de Carnaval, já que os bonecos saem para desfilar nas ruas.

Neste ano, o tema do Carnaval do Recife será "Voltei, Recife, com todos os carnavais", em alusão à música "Voltei, Recife". Nomes como Alceu Valença, Elba Ramalho, Caetano Veloso e Pabllo Vittar estão entre as atrações confirmadas, além de Geraldo Azevedo, um dos homenageados em 2023.

Serão 44 polos no Carnaval da capital pernambucana, sendo oito centralizados. Ao todo, devem ser 2.800 apresentações durante os quatro dias de folia.

A ocupação da rede hoteleira deverá superar 90%, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Pernambuco. A expectativa, segundo a prefeitura, é receber 226 mil passageiros pelo aeroporto internacional nas próximas semanas.

Olinda também já anunciou a programação e terá dezenas de blocos que devem desfilar nas ladeiras do centro histórico. Vão se apresentar, por exemplo, Alceu Valença e Elba Ramalho.

Em Olinda, além de espaço para o frevo, o Carnaval terá uma noite dedicada ao brega no palco montado na praça do Carmo. O Homem da Meia-Noite, que desfila na virada de sábado para domingo de Carnaval no bairro do Bonsucesso, vai homenagear oito representantes da folia local.