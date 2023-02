SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um trecho da rodovia Régis Bittencourt (BR-116), em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo, está interditado por um alagamento provocado pela chuva da noite desta terça-feira (31).

Segundo a Arteris Régis, concessionária responsável pela rodovia, a interdição é nos dois sentidos, na altura do km 276,5. Apenas veículos pesados, como ônibus, caminhões e carretas, conseguem passar pelo local.

Até às 7h30 desta quarta, atualização da concessionária, informa que a interdição continua nos dois sentidos por causa do alagamento e não há previsão para liberação.

Alagamento provoca congestionamento na rodovia Régis BittO congestionamento causa fila de dois quilômetros no sentido Curitiba e de oito quilômetros no sentido São Paulo.

Um carro ficou parcialmente submerso ao tentar passar pelo trecho da rodovia que está alagado. Os três ocupantes conseguiram sair sem ferimentos do veículo, mas precisaram pular na água para escapar.

No final da noite de terça, a chuva provocou o desabamento de um muro sobre uma pessoa no Jardim Guanhembu, na zona sul da capital. A vítima, uma mulher de 40 anos, foi levada a um pronto-socorro da região com ferimentos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, foram registrados 15 quedas de árvores e cinco desabamentos por causa do temporal.

A capital ficou em estado de atenção para alagamento até as 23h57 desta terça (31), segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo. A manhã desta quarta (1º) começa com tempo instável. Segundo o CGE, as chuvas mais significativas retornam a partir do meio da tarde e estendem-se até o início da noite.

Ainda segundo o CGE, a chuva que deve ocorrer a partir da tarde pode gerar alagamentos intransitáveis, transbordamentos de rios e córregos, inundações e deslizamentos de terra, principalmente em áreas consideradas de risco.

