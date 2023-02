A partir de hoje (1º) os idosos com idade entre 60 e 64 anos podem acessar gratuitamente o sistema de ônibus de São Paulo usando o Bilhete Único. O benefício já estava disponível desde dezembro, a partir da apresentação do documento de identidade.

Agora, será necessário apenas fazer a recarga mensal nos terminais de ônibus, estações do metrô ou trem e nos próprios coletivos. Com o cartão recarregado, as pessoas dessa faixa etária podem acionar o sistema do Bilhete Único para passar pela catraca imediatamente.

O cartão pode ser solicitado pela página da SPTrans, que também permite consulta para saber se o Bilhete Único está ativo e, se necessário, solicitar segunda via.

Porta da frente

Na cidade de São Paulo, a gratuidade no transporte público para pessoas entre 60 e 64 anos foi estabelecida por um decreto municipal de 14 de dezembro de 2022. Ainda é possível desembarcar pela porta da frente dos ônibus apresentando documento de identidade com foto.

Para os passageiros que circulam pelos sistemas sob responsabilidade do governo estadual, que inclui os trens e metrô, a gratuidade foi regulamentada no último dia 21 de janeiro, por um decreto do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O benefício também pode ser habilitado no cartão do Bilhete Único ou no cartão TOP.

