SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As grandes redes de drogarias preveem uma nova escalada no registro de casos positivos em testes de Covid em janeiro, segundo a Abrafarma (que reúne as maiores farmácias do país).

O novo levantamento com os dados mais recentes, de dezembro, aponta alta acima de 70% na comparação com novembro. Foram mais de 150 mil casos detectados pelas farmácias no último mês de 2022. O número é 19 vezes o resultado de outubro, segundo a Abrafarma.

A incidência de positivos no total de testes de farmácia subiu do patamar de 13% em outubro para quase 35% em dezembro, portanto, acima da média histórica. Desde que o serviço começou a ser oferecido pelo varejo farmacêutico, em abril de 2020, foram mais de 20 milhões de testes, sendo aproximadamente 24% positivos.

"O contingente de atendimentos teve alta 60% [em dezembro], bem abaixo dos 72% de incremento nos casos, o que representa um sério sinal de alerta para a resiliência da doença. O estoque das lojas segue elevado para absorver essa demanda", diz Sergio Mena Barreto, CEO da Abrafarma, em nota.