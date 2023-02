BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu nesta terça (31) o suspeito de atacar mulheres, inclusive menores, em três bairros na região noroeste de Belo Horizonte.

Segundo informações da corporação, o suspeito, de 39 anos, estuprou uma adolescente de 16 anos em abril de 2022 e tentou cometer o mesmo crime contra uma grávida de 19 anos em julho do mesmo ano.

A polícia investiga ainda se o suspeito cometeu, também no ano passado e na mesma regional, estupro contra uma outra adolescente, que não teve a idade revelada.

O homem preso, conforme a Polícia Civil, já havia sido indiciado por suspeita de estupro de adolescente de 17 anos em 2013. O nome dele não foi informado pelo fato de as investigações envolverem menores de idade, conforme o delegado responsável pelo caso, Diego Lopes. Em depoimento, o autor negou as acusações.

A prisão ocorreu depois da circulação, nas redes sociais, em postagens de moradores, de foto do veículo que o preso supostamente utilizava nos ataques.

Em abril do ano passado a adolescente de 16 anos procurou a polícia para afirmar que havia sido estuprada quando ia para a escola, às 6h.

A adolescente relatou aos policiais que foi agarrada e forçada a entrar em uma caminhonete branca, que transportava vidros, e levada para local ermo.

Depois de ser violentada, segundo a denúncia, a jovem foi jogada para fora do veículo pelo homem, que em seguida lhe atirou uma nota de R$ 20. Todos os ataques, segundo a polícia, foram à luz do dia.

Cerca de três meses depois, em julho, a grávida de 19 anos fez denúncia à polícia afirmando que um homem a teria tentado puxar para dentro de seu veículo, também uma caminhonete branca utilizada para transportar vidros, quando estava na rua.

"Ela começou a gritar por socorro. Uma pessoa que passava a salvou", contou o responsável pelas investigações.

Em outra saída às ruas da região, a grávida viu o veículo e, dentro dele, o homem que a havia agarrado. Fez fotos e compartilhou em grupos de WhatsApp.

A adolescente de 16 anos viu e afirmou à polícia se tratar do mesmo veículo em que havia sido estuprada. As duas também descreveram nos depoimentos características do suspeito.

Conforme o delegado, as vítimas não se conheciam. A partir dessas informações a corporação chegou à prisão do suspeito, que foi localizado em casa no bairro Serrano, também na região noroeste.

Os bairros em que as vítimas moram e foram atacadas são Pindorama, Urca e Califórnia, na mesma regional.

HISTÓRICO

Segundo a polícia, o homem detido nesta terça já havia sido preso e indiciado sob suspeita de estupro em 2013.

O delegado, no entanto, não soube dizer por quanto tempo o suspeito ficou preso e disse que essas informações ainda estão sendo levantadas. A pena por estupro de maior de 14 e menor de 18 é de oito a 14 anos de prisão.

Em relação aos crimes do ano passado, o delegado informou que o suspeito já foi denunciado sob acusação de estupro da adolescente de 16 anos, e que seguem as investigações relativas aos outros casos.