SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um comerciante de 41 anos passou de vítima para investigado após atirar contra dois homens que supostamente o haviam assaltado. Ele, que possui registro de CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador), foi preso temporariamente na manhã desta quarta-feira (1º) por dupla tentativa de homicídio.

O crime de que o CAC se tornou suspeito ocorreu na tarde de 22 de novembro do ano passado na avenida Senador Queirós, região da rua 25 de Março, centro de São Paulo.

Naquele dia, dois homens que estavam em uma motocicleta foram baleados. Testemunhas contaram que o atirador chegou a pé, efetuou os tiros e fugiu.

A investigação chegou a identificação do comerciante, que não teve o nome revelado.

Durante as apurações, os policiais tiveram conhecimento de um boletim de ocorrência de roubo, que havia sido registrado em 16 de novembro --seis dias antes dos disparos contra a dupla. A vítima era justamente o comerciante. Em sua narrativa, ele disse ter sido vítima de dois homens em uma motocicleta, que levaram o seu celular.

Informalmente, ao ser preso, segundo o delegado Maurício Druziani, titular do 1º DP (Sé), o comerciante confessou ter sido o autor dos disparos.

Aos policiais, ele relatou frequentar quase que diariamente o centro e passou a procurar pelos suspeitos.

Conforme o delegado, o CAC contou que, na tarde do dia 22, ele avistou uma motocicleta e os suspeitos com as mesmas características que o haviam assaltado. Eles estariam vestindo as mesmas roupas usadas no dia do crime.

Mesmo de carro, ele passou a seguir a moto. Assim que o condutor estacionou, ele deixou seu veículo um pouco mais distante e seguiu a pé até chegar aos suspeitos.

Quando ele já se aproximava, a dupla percebeu sua presença e teria indicado sacar armas. Foi nesse instante que o CAC atirou e atingiu os dois homens.

Conforme o delegado, a dupla baleada possui vasta ficha criminal, com passagens por roubo e furto.

O CAC foi preso em casa, na Vila Guilherme, zona norte da capital. Os policiais encontraram na residência duas armas registradas, uma pistola semiautomática Taurus 9 mm e um fuzil Taurus T4. Dentro de um cofre havia cinco carregadores com 156 cartuchos de calibre 556, além de outras munições.

No imóvel, os investigadores ainda localizaram uma calça jeans e um tênis que o comerciante teria usado no dia em que atirou na dupla. Os pertences serão encaminhados para exames periciais.

Foram apreendidos dois notebooks, dois celulares Iphone, pertencentes ao CAC e à esposa dele, um veículo Volkswagen Tiguan e R$ 3.000 em dinheiro.

O comerciante prestava depoimento na tarde desta quarta-feira na presença de um advogado. A Polícia Civil não divulgou o nome do defensor.

Ao final da oitiva, o preso deve ser encaminhado para a carceragem do 8º DP (Brás), na zona leste da capital.