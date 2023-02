SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corpo de Bombeiros de Goiás afirmou ter encontrado, na tarde desta quarta-feira (1°), o corpo do turista que havia desaparecido na Chapada dos Veadeiros na tarde do último sábado (28).

Raul Jimenez, 30, residente em Miami, havia desaparecido na cachoeira Raizama, que fica em Alto Paraíso de Goiás (a cerca de 460 quilômetros de Goiânia), um dos oito municípios goianos que integram a Chapada dos Veadeiros. Ele e mais quatro pessoas foram surpreendidas pelo aumento repentino do volume de água no local.

Conforme os bombeiros, três dos turistas conseguiram alcançar uma das margens do rio e se abrigar em um lugar seguro. Outro ficou ilhado sobre uma pedra por cerca de seis horas e só pôde ser resgatado pelos bombeiros por volta das 23h.

No sábado, os bombeiros de Goiás publicaram um vídeo mostrando a força da correnteza. Em cima de uma das rochas, se vê o turista que seria resgatado horas depois.

Segundo uma das integrantes do grupo, identificada como Giselle Real, em entrevista à TV Anhanguera, a água estava tranquila até que a força da correnteza aumentou repentinamente. Raul teria tentado agarrar uma bolsa de um dos amigos para alcançar o grupo na margem do rio, mas foi levado pela enxurrada.

O corpo foi encontrado no segundo desnível da cachoeira. No final da tarde desta quarta-feira, os bombeiros publicaram um vídeo do trabalho de resgate.

A cachoeira Raizama, localizada no distrito de São Jorge, é formada pelo encontro das águas dos rios Raizama e São Miguel, e elas recaem sobre um cânion.

Em tempos de seca é considerado um lugar tranquilo para visitas turísticas, mas, em épocas de chuva, pode ocorrer o fenômeno conhecido como cabeça d'água: quando uma enchente em um local afastado, como a cabeceira do rio, faz com que a quantidade de água aumente repentinamente, fazendo aumentar o nível e a força da correnteza do rio e das cachoeiras em poucos instantes.