SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A reeleição de Lira e Pacheco, a restrição de acesso à terra yanomami, os alertas do BC sobre piora nas expectativas de inflação, e outras notícias para começar esta quinta-feira (2).

CONGRESSO NACIONAL

Pacheco é reeleito com apoio de Lula e afasta zebra bolsonarista no Senado. Atual presidente derrotou bolsonarista Rogério Marinho por 49 votos a 32 e ficará mais dois anos no cargo.

STF

Discursos de Lula e Rosa Weber mostraram 'insanidade' da 'escumalha', diz Celso de Mello. Ex-decano do STF diz que cerimônia de abertura do ano Judiciário atestou 'a repulsa' ao bolsonarismo.

CONGRESSO NACIONAL

PL de Bolsonaro sofre baixa horas antes de eleição no Senado. Senador mineiro Carlos Viana trocou o PL pelo Podemos.

CONGRESSO NACIONAL

Michelle acompanha eleição no Senado e diz que não é Bolsonaro quem tem que ter medo de prisão. Ex-primeira dama engrossou quantidade de bolsonaristas, entre eles ministros, que compareceram para apoiar Rogério Marinho.

POLÍTICA

Governo Lula 'não dura muito' e houve injustiça no 8 de janeiro, diz Bolsonaro nos EUA. Ex-presidente participa de evento com apoiadores, volta a questionar eleição e diz que ficará mais tempo fora do Brasil.

YANOMAMI

Funai restringe acesso à terra yanomami, e apenas servidores em missão poderão entrar. Portaria suspende novas autorizações e prevê reavaliar as que estão em vigor; medida se soma a outras frentes de controle da região.

ECONOMIA

Oi pede proteção à Justiça e abre caminho para nova recuperação judicial. Empresa declara dívidas de R$ 29 bilhões e alega 'iminente risco de dano irreparável'.

FOLHAINVEST

BC mantém Selic em 13,75%, mas alerta para piora das expectativas de inflação. Autoridade monetária sobe o tom e sinaliza que pode não cortar juros neste ano, dizem analistas.

MUNDO

Funeral de Tyre Nichols reúne Kamala e símbolos antirracistas dos EUA. Vice-presidente defende aprovação de reforma policial em cerimônia que homenageia homem negro morto em Memphis.

COTIDIANO

Marinha decide afundar casco de porta-aviões mesmo com proposta de R$ 30 mi.

Embarcação será descartada a 350 km da costa e a 5.000 metros de profundidade; medida deve encerrar imbróglio de navio barrado pela Turquia.

FOLHAJUS

Justiça militar revê decisão e condena PM que pisou em pescoço de mulher negra em SP.

Advogado afirma que policiais agiram em legítima defesa e que vai recorrer; caso ocorreu em maio de 2020.

CULTURA

Saiba quais artistas e eventos já tiveram o uso da Lei Rouanet liberado neste ano. Valores solicitados por todos os 639 projetos aprovados até agora totalizam R$ 647 milhões.

CULTURA

Veja as medidas que a Netflix está usando para impedir o compartilhamento de senhas. Começando pelos Estados Unidos, streaming vai verificar conexão de wi-fi de diferentes aparelhos na mesma conta.