SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Troféu Raça Negra, que premia personalidades atuantes no combate ao racismo e na defesa da população negra, será batizado com o nome da apresentadora Glória Maria na edição deste ano. A entrega da honraria está prevista para o mês de novembro.

Responsável pela concessão do prêmio, que em 2023 chegará à sua 21ª edição, a Universidade Zumbi dos Palmares também dará o nome da apresentadora a uma de suas salas de aula e ao curso de jornalismo, que ainda está sendo estruturado e será lançado sob a alcunha "Curso de Jornalismo Glória Maria".

As decisões foram tomadas pelo reitor da instituição, José Vicente, após o anúncio da morte de Glória nesta quinta-feira (2). No início dos anos 2000, a jornalista foi a madrinha da segunda turma de formandos da Zumbi dos Palmares.

Glória Maria recebeu o Troféu Raça Negra duas vezes e aceitou o convite para apresentá-lo em outras três ocasiões. Nos últimos anos, o prêmio homenageou personalidades como Luiz Melodia e Ismael Ivo.

De acordo com a Zumbi dos Palmares, a honraria é concedida "a negros e não negros pela relevância de suas ações e trabalho no combate pela equidade racial, na luta contra o racismo e, acima de tudo, na busca por uma melhor condição de vida para os negros".

Em entrevista à Folha de S.Paulo em 2018, revelou que o racismo a levou a ser uma das últimas repórteres de sua geração a encarar a TV. "Fui a última a entrar no ar, por minha causa. Tive que fazer trabalho com psicólogo e de voz porque eu tinha medo da reação das pessoas", afirmou, na ocasião. "Só tem branco na televisão, aí vai aparecer eu?"

Olhando em retrospecto, no entanto, a jornalista dizia ver o racismo mais fortalecido nos dias atuais. "Antes, era você com a sua voz e seu sentimento racista. Hoje, você tem como ampliar essa voz. Tem internet, rede social, informação que vem do outro lado do mundo."