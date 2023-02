SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Livre, democrático e descentralizado." Foi assim que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), definiu o Carnaval de 2023 durante entrevista para jornalistas na manhã desta quinta-feira (2).

De acordo com a gestão municipal, 665 blocos de rua se inscreveram para participar da programação. Desse total, 511 vão desfilar e 154 foram cancelados.

Apesar de o prefeito enfatizar a descentralização dos cortejos, 52% sairão pela regiões central e zona oeste da cidade. Serão 68 blocos na zona leste, 101 na zona sul, 76 na zona norte, 145 na zona oeste e 121 no centro.

Os desfiles começam no fim de semana de 11 e 12 de fevereiro, no pré-Carnaval, quando saem pelas ruas 180 blocos. Os cortejos seguem durante a folia oficial, de 18 a 21, e terminam nos dias 25 e 26 de fevereiro.

A gestão municipal conseguiu patrocínio de R$ 25,6 milhões para organizar os desfiles na rua. A empresa que venceu a licitação, do ramo de cervejarias, poderá divulgar até dez marcas nos locais por onde os foliões vão passar.

Os desfiles marcam o retorno oficial dos blocos de rua após dois anos da pandemia da Covid-19. A prefeitura afirma que a expectativa é que seja a maior festa já registrada da cidade e que deve atrair um público ainda maior que em 2020, quando cerca de 15 milhões festejaram nas ruas.

Para os megablocos, assim como os grandes e de médio porte, haverá a revista antes da entrada e não será permitido o acesso com bebidas de vidro.

Essas atrações serão concentradas na rua da Consolação, na avenida Luís Dumont Villares, no Ibirapuera, na avenida Brigadeiro Faria Lima, na avenida Marquês de São Vicente e na rua Laguna. Já os circuito dos grandes e médios blocos acontecem na avenida Hélio Pellegrino, na rua Henrique Schaumann, na avenida Paulo 6º/Sumaré e na avenida Vereador Abel Ferreira.

Entre as ações de segurança anunciadas pela prefeitura está a ampliação do rol de crimes atendidos na delegacia eletrônica, incluindo crimes sexuais, preconceito e intolerância. O delegado-geral Artur Dian disse que as delegacias móveis estarão em pontos-chaves para emergências e que durante as festas haverá reforço nos plantões.

Em relação aos serviços de saúde, a cidade contará com postos médicos e ambulâncias estruturadas para atendimentos básicos e também de suporte avançado à vida (UTIs móveis).

Para os blocos maiores, serão disponibilizadas cem ambulâncias fixas, sendo que 20 possuem suporte avançado. Já para as atrações menores, a cidade alugou 600 ambulâncias para acompanhar os cortejos, com cem delas equipadas para suportes avançados.

No quesito limpeza, o prefeito tem como meta que 50% dos materiais coletados sejam reciclados. Alexandre Modonezi, secretário municipal de subprefeitura, considera o índice ousado, mas afirmou que a ideia é transformar o Carnaval em oportunidade de geração de renda para cooperativas.

Nesta quarta-feira (1º), oito entidades que reúnem as agremiações emitiram uma nota pública criticando o que chamam de "cenário de abandono" da gestão em relação ao Carnaval de rua. De acordo com o coletivo, há "falta de planejamento, ausência de transparência e diálogo".

"Até agora não tivemos acesso a informações sobre questões fundamentais para a garantia de desfiles tranquilos", diz trecho da nota.

A secretária de Cultura, Aline Torres, afirma que existe diálogo. "Começamos a fazer um planejamento interno do Carnaval devido ao número de entidades e secretarias que precisam fazer esse planejamento, a contratação de serviços, a licitação com o patrocínio que só foi assinada no início desse ano, tudo isso atrasou o processo, mas houve planejamento", disse.

A secretaria reconhece que, diferentemente do que ocorre com as escolas de samba, os blocos de rua não possuem uma entidade que unifique as demandas e conversas com a prefeitura.

Por isso, a prefeitura formou uma comissão de dez blocos para que houvesse um canal de comunicação. "Num formato de 600 blocos, termos um pequeno grupo dizendo que não houve diálogo, há outro entendimento por trás."

Em um dos trechos do manifesto, os blocos cobram garantia de que poderão sair sem sofrer repressão e de que não serão responsabilizados "por aquilo que deveria ser papel do poder público garantir".

Nunes rebate: "A questão que mais me incomoda é dizer que a gente vai atuar com truculência. De forma nenhuma. A gente reconhece a importância dos blocos".

Questionada sobre o caso do bloco Tarado Ni Você, um dos mais tradicionais da cidade, que está fora da programação de desfiles de 2023 por ter perdido o prazo de cadastro da prefeitura, encerrado em novembro do ano passado. A gestão descarta possibilitar nova inscrição.

"O Tarado Ni Você é muito importante para a cidade. Todos os blocos são. Levamos essa demanda para a comissão, que deliberou por não abrir uma inscrição tardia para evitar que no próximo Carnaval outros blocos prorroguem a inscrição. Se abrirmos a inscrição agora, abre um precedente", disse Aline Torres.