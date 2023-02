SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um acidente com um guindaste deixou três feridos na tarde desta quinta (2), no barracão da escola de samba Tom Maior, que se prepara para o Carnaval de São Paulo.

A estrutura onde estão sendo montadas as alegorias da agremiação fica na Fábrica do Samba, na Barra Funda, zona oeste da capital.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os trabalhadores foram prensados pelo guindaste. Um deles teve fratura exposta em uma das pernas e precisou ser socorrido pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar, e levado para o Hospital das Clínicas.

As demais vítimas sofreram ferimentos leves. Nenhuma delas teve o nome informado.

Em nota, a Tom Maior disse que está prestando assistência aos trabalhadores e às famílias.

Também em comunicado, a Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo afirmou que os galpões de uso de suas associadas são munidos de equipamentos de proteção e que os prestadores de serviço e artistas são orientados a executar suas atividades em segurança.

No Carnaval de 2022, a Tom Maior ficou na quarta colocação do Grupo Especial do Carnaval paulistano, com o enredo "O Pequeno Príncipe no Sertão".

Neste ano, o enredo da escola será "Um Culto às Mães Pretas Ancestrais". A Tom Maior será a penúltima a entrar no Sambódromo do Anhembi, na zona norte, na primeira noite de desfiles, na sexta-feira de Carnaval (próximo dia 17). A previsão é que ele comece às 4h40.

Os ingressos para os desfiles de São Paulo podem ser comprados pela internet ou nas bilheterias do sambódromo, com preços a partir de R$ 90. Já há setores esgotados.