SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pelo menos três alunos precisaram pular de um ônibus em movimento após o veículo descer uma rampa de ré e sem controle em Quixadá (CE).

O caso foi registrado na manhã desta quarta-feira (1) na região de Juatama e câmeras de segurança flagraram a movimentação no local.

Os alunos que estavam no veículo são da rede estadual de ensino e estavam a caminho da escola no momento do acidente.

No vídeo, é possível ver que os alunos pulam pela janela do veículo ainda em cima da ladeira. O ônibus só para quando derruba uma árvore em frente a uma casa.

Em nota, a Secretaria de Educação do Ceará explicou que o ônibus do governo que atende diariamente os alunos na região de Juatama teve um problema, que não foi detalhado, na quarta-feira.

Segundo o órgão, o veículo utilizado não tinha autorização para transporte dos alunos. "O próprio motorista optou por utilizar esse ônibus em questão, sem informar à empresa contratada, que já fez o desligamento do profissional", disse o posicionamento.

Apesar de algumas escoriações, os adolescentes que saltaram do veículo não tiveram ferimentos graves e, nesta quinta-feira (2) já foram à escola normalmente e em um veículo de transporte do Estado.

O veículo em questão estava adesivado com o nome de um cantor de piseiro. À reportagem, o homem informou que o ônibus nunca foi dele, e sim de uma empresa da qual ele já não faz mais parte.