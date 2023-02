SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Duas pessoas morreram e duas ficaram feridas em um acidente entre um caminhão e uma moto no viaduto Alberto Badra, na Penha, zona leste de São Paulo, na noite desta quinta-feira (2).

Os dois mortos estavam na moto atingida pelo caminhão, que invadiu a pista contrária. Os dois feridos são o motorista o passageiro do caminhão. Eles tiveram fraturas e escoriações generalizadas e foram levados ao Pronto-Socorro de São Mateus.

As causas do acidente, que ocorreu por volta das 21h50, no sentido centro-zona leste, serão investigadas.

Na manhã do dia 13 de janeiro, um acidente envolvendo um carro e um caminhão deixou duas pessoas mortas e outras três feridas, na ligação Leste/Oeste, na região central da capital paulista.

O acidente ocorreu às 6h38, segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), no sentido Lapa, logo após o Viaduto Brigadeiro Luiz Antonio.