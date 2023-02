SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O suposto plano golpista de Bolsonaro relatado por Marcos do Val, a prisão de Daniel Silveira, a morte de Glória Maria e outras notícias para começar esta sexta-feira (3).

ATAQUE À DEMOCRACIA

Senador liga Bolsonaro a plano golpista para gravar Moraes e barrar Lula. Parlamentar Marcos do Val (Podemos-ES) diz avaliar sua renúncia ao mandato; ex-presidente está desde dezembro nos EUA.

STF

PF prende ex-deputado bolsonarista Daniel Silveira por ordem do STF. Prisão foi motivado por descumprimento de medidas cautelares impostas por Alexandre de Moraes.

GOVERNO BIDEN

Senadores dos EUA culpam Bolsonaro por 8 de Janeiro e pressionam por extradição. Democratas apresentam resolução no Congresso na qual cobram ação de Joe Biden e de plataformas digitais.

GOVERNO LULA

Lula abre brecha para disputar reeleição e defende punição a Bolsonaro. Presidente afirma que seu antecessor cometeu crimes de genocídio e afirma ter certeza que ele participou ativamente nos atos de 8 de janeiro.

BANCO CENTRAL

Lula sinaliza possível mudança na autonomia do BC após Campos Neto. Em entrevista à RedeTV! presidente diz que vai esperar 'esse cidadão terminar o mandato' e avaliar os resultados da independência do Banco Central.

CONGRESSO NACIONAL

Randolfe toma celular de youtuber que se envolveu em confusão com Bolsonaro. Wilker Leão foi detido após tentar fugir de agentes; ele ficou famoso por chamar ex-presidente de 'tchutchuca do centrão'.

COTIDIANO

Presidente do Proarmas recomenda que CACs não registrem armas na PF até a próxima semana

Governo Lula determinou que todas as armas no país sejam registradas no sistema da Polícia Federal

YANOMAMI

Mães yanomamis deixam rituais e aconchego da comunidade para parto na cidade. Equipes de saúde constataram aumento de desnutrição e malária entre grávidas, com complicação no nascimento e formação do bebê.

TELEVISÃO

Morre Glória Maria, um ícone do jornalismo e uma pioneira na TV brasileira. Apresentadora tinha câncer no cérebro, mas tratamento deixou de fazer efeito nos últimos dias, segundo informou a Globo.

POLÍTICA

Justiça nomeia defensora para atuar em favor do feto de menina estuprada no Piauí. Legislação brasileira não prevê o mecanismo; para advogada do Instituto de Bioética Anis, trata-se de 'anomalia jurídica'.

MUNDO

Austrália troca Elizabeth 2ª, ignora Charles 3º e celebra história indígena em cédula. Decisão do Banco Central vem em momento no qual debate sobre abandonar monarquia parlamentarista aumenta.

CULTURA

Henrique Fogaça deixa o MasterChef Brasil; Band anuncia substituto. Rodrigo Oliveira entra no lugar do cozinheiro, que alega saída por 'questões pessoais'.

COTIDIANO

Obesidade tem relação com o aparecimento de Alzheimer, aponta estudo. Padrões no cérebro de pessoas com Alzheimer e excesso de peso mostram semelhanças.