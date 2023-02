BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC (FOLHAPRESS) - Depois da praia de Canasvieiras, a faixa de areia da praia dos Ingleses também será ampliada em Florianópolis. Uma draga, vinda da Rússia, chegou no último domingo (29) e já começou os trabalhos.

O alargamento da faixa de areia na praia se tornou um processo conhecido com a experiência na vizinha Balneário Camboriú. A megaobra ampliou a largura da faixa de areia de 25 metros para 75 metros, com possibilidade de retração de até cinco metros após um período de assentamento.

A obra na praia dos Ingleses, na capital de Santa Catarina, deve durar 45 dias e está orçada em R$ 18 milhões.

A ampliação ocorrerá em um trecho de 2.870 metros e deve ser executada em porções de 150 metros, sendo liberadas aos poucos. Com isso, os banhistas poderão usar o restante da praia.

O secretário de Infraestrutura de Florianópolis, Valter Gallina, estima que cada uma dessas faixas deve ser entregue entre três e quatro dias. "Os primeiros 150 metros são sempre um pouco mais morosos", observa o secretário.

A ampliação começou no canto sul da praia -onde, em alguns pontos, não há mais faixa de areia- e deve prosseguir até um ponto a 400 metros do rio Capivari.

Segundo Gallina, neste trecho final não há necessidade de ampliação da praia. "Nessa parte não temos grandes problemas de areia, vamos fazer até onde precisa."

Com a ampliação, a praia terá 40 metros de largura, o dobro do existente atualmente no ponto mais largo. Segundo o prefeito Topazio Neto (PSD), a perda da faixa de areia nos Ingleses têm ocorrido nos últimos 20 anos e se intensificou nos últimos dez.

A situação, conforme o político, pode ter relação com o aumento do nível dos oceanos. "A nossa praia ali tem aproximadamente 4,5 km e, em pelo menos 1,5 km, a faixa de areia quase não existe mais. Durante o dia, quando a maré está mais alta, as pessoas andam pela praia dentro da água e o mar bate nas casas, nas pedras", diz.

O prefeito vê a obra como necessária para moradores da região, turistas e comerciantes. "As pessoas que moram naqueles locais onde a areia desapareceu têm dificuldades de usar a praia. E, na temporada de verão, quando a gente recebe muitos visitantes, à medida que a praia vai ficando curta, isso vai acumulando em outros pontos da praia, o que também não é bom", diz.

A intenção da prefeitura era realizar o serviço antes da alta temporada. Porém a draga que viria para Florianópolis e que estava no Nordeste "sofreu avarias", segundo o secretário, o que atrasou o cronograma inicial.

A empresa responsável pelo serviço conseguiu uma draga na Rússia, só que a embarcação levou cerca de um mês para chegar à cidade.

A prefeitura também planeja ampliar a faixa de areia em Jurerê. A licitação deve ser lançada em fevereiro e as obras estão previstas para começar em agosto. Com isso, Florianópolis terá três praias com "engorda" -em fevereiro de 2021, a prefeitura já havia entregue a ampliação de Canasvieiras.

"Em Canasvieiras, fizemos há dois anos e esse investimento já se pagou. A gente tem a convicção de que esse tipo de trabalho é primordial não só para o lazer, mas para a geração de empregos e para o desenvolvimento da região", diz o secretário.

Areia será retirada do mar A areia usada na ampliação em Ingleses será retirada de uma jazida a 1 km de distância da praia. Antes, o mineral passou por uma análise, chamada de granulometria. Nela, é verificado o tamanho do grão e comparado com a areia existente atualmente nos Ingleses, que precisam ser similares. Além disso, foi verificada a cor do grão.

O navio que está fazendo a dragagem dispõe de um compartimento para armazenar a areia. E, quando cheio, a embarcação se aproxima da costa e, por meio de canos, despeja o mineral na praia.

Em cada viagem serão transportados 4.000 metros cúbicos de areia, sendo que serão necessários 500 mil metros cúbicos para a "engorda" dos Ingleses. A draga tem 100 metros de extensão e 18 metros de largura.