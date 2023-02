RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O primeiro fim de semana de pré-Carnaval oficial no Rio de Janeiro terá dezenas de blocos autorizados pela prefeitura espalhados por toda cidade. Serão 25 no sábado (4) e 29 no domingo (5).

Entre eles está o primeiro megabloco da temporada, o Bloco da Lexa, que faz sua estreia na folia carioca com a expectativa de atrair 500 mil pessoas no centro da cidade. O desfile, que começa às 8h, terá os hits da cantora, além de convidados. A concentração ocorre na Rua Primeiro de Março antes de percorrer a Avenida Presidente Vargas.

São considerados megablocos aqueles que têm uma expectativa de atrair mais de 100 mil pessoas.

O calendário oficial da Riotur teve alterações na última quarta-feira (1º), após a assessoria de Preta Gil anunciar o cancelamento do bloco da cantora, que estava programado para passar pelo centro no dia 12. A data foi ocupada pelo Carrossel de Emoções.

A recomendação da prefeitura é para o folião usar o transporte público, e que os motoristas respeitem locais e horários de proibição de estacionamento para evitar o rebocamento dos veículos.

Em vários bairros, haverá uma série de alterações no trânsito para a passagem dos cortejos. As interdições serão efetuadas inicialmente na área de concentração dos blocos e serão gradativamente ampliadas de acordo com o deslocamento dos foliões.

O calendário dos dois dias inclui blocos para todos os gostos e tipos: parados, temáticos, tradicionais e LGBTQIA+. No sábado (4), o Desliga da Justiça concentra às 8h para início às 10h na Praça Tiradentes, Centro.

Na zona sul do Rio, o Spanta Neném sai às 13h da Ciclovia da Lagoa, na Avenida Epitácio Pessoa. Na mesma região, às 15h, o Imprensa que eu Gamo desfila em pauta em Laranjeiras.

Já na zona norte da cidade, o bloco Calma Amor sai às 16h na Avenida Monsenhor Félix, altura da Rua Visconde de Maceió, em Irajá.

Na programação ainda há espaço para ensaio de blocos tradicionais, como o das Carmelitas, que descem as ladeiras de Santa Teresa às 18h, para ocupar a Praça Tiradentes, no Centro.

Na agenda de domingo (5), após o Bloco da Lexa, ainda na região central da cidade, acontece o Chá da Alice com concentração às 13h na Praça Tiradentes, na Gamboa. O bloco temático surgiu inicialmente como uma festa inspirada na história de Alice no País das Maravilhas. Agora nas ruas, promete levar músicas do pop e um público jovem.

A lista completa dos cortejos está disponível no site oficial do carnaval. Os cariocas e turistas também podem localizar os blocos autorizados no aplicativo gratuito 'Partiu Bloquimmm', da prefeitura.

Para os amantes do Carnaval na Sapucaí, tem ensaios das escolas de samba da Série Ouro e do Grupo Especial. No sábado, a programação começa às 19h30 com Em Cima da Hora, seguida por Império da Tijuca, Acadêmicos de Niterói e São Clemente. Já no domingo, a partir de 20h30, ensaiam Salgueiro e Portela.

*

SÁBADO (4)

Céu na Terra, 7h30 às 12h30, Santa Teresa (região central)

Desliga da Justiça, 10h às 14h, praça Tiradentes (região central)

Spanta Neném,13h às 17h, ciclovia da Lagoa (av. Epitácio Pessoa, zona sul)

Imprensa que eu Gamo, 15h às 19h, rua Gago Coutinho, 51, Laranjeiras (zona sul)

Calma Amor, 20h às 22hAvenida, Monsenhor Félix, Irajá (zona norte)

DOMINGO (5) Bloco da Lexa, 8h às 12h, rua Primeiro de Março (região central)

Amigos da Barra, 15h às 18h, avenida Lucio Costa, 3.360, Barra da Tijuca (zona oeste)

Bloco Chá da Alice, 15h às 20h, praça Tiradentes, Gamboa (região central)

Festival CasaBloco, 17h à 1h, Clube Monte Líbano (avenida Borges de Medeiros, 701), Lagoa (zona sul)