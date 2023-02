PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Espírito Santo apreendeu um adolescente de 17 anos que é o principal suspeito de ter matado Pedro Henrique Crizanto da Victoria, 20 anos, em um ensaio de escolas de samba do Carnaval de Vitória, na noite de quarta-feira (1).

A informação foi divulgada nesta sexta-feira (3) nas redes sociais do governador Renato Casagrande (PSB).

Pedro Henrique foi atingido por um tiro na cabeça após uma briga generalizada durante um ensaio no Sambão do Povo, em Vitória, local dos desfiles de escolas de samba da capital capixaba.

Uma confusão começou enquanto a bateria da escola Mocidade Unida da Glória aquecia para entrar na avenida. Não estão esclarecidas as circunstâncias do disparo que atingiu Pedro Henrique. Em vídeos que circulam em redes sociais, é possível ver um princípio de confusão até o momento em que se ouve um tiro. Sambistas e público, então, correm para longe do local aos gritos.

Conforme a polícia, o adolescente foi apreendido em um hotel em Cariacica (ES), município vizinho a Vitória.

Pedro era filho de Patrícia Crizanto (PSB), vereadora em Vila Velha. A Câmara Municipal do município decretou luto oficial de três dias e publicou uma nota de pesar em que destacava a presença do jovem em companhia da mãe enquanto ela foi vice-presidente do Legislativo (2021 e 2022). O texto define Pedro Henrique como "um filho dedicado, companheiro e que, sem sombra de dúvidas, deixará saudade a todos".

Antes da apreensão do suspeito, o governador Casagrande também havia manifestado solidariedade à vereadora, classificando o crime como "cruel e brutal" e prometendo que a polícia alcançaria o autor.

O corpo foi sepultado nesta sexta-feira (3) em Cariacica, no Cemitério Parque da Paz.

A Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial do Carnaval de Vitória e a Liga Espírito-Santense das Escolas de Samba publicaram nota prestando "sentimentos à família da vítima".

As ligas afirmaram ainda estarem em dia com as solicitações estabelecidas pela Comissão de Segurança do Carnaval 2023, que inclui órgãos públicos de segurança pública.

O ensaio foi remarcado para a próxima segunda-feira (6), mas a escola Mocidade Unida da Glória anunciou que não comparecerá na nova data.