As negociações do governo com o centrão, a abertura de investigação contra Marcos do Val, o afastamento da diretoria da Americanas e outras notícias para começar este sábado (4).

POLÍTICA

Governo Lula negocia cargos com centrão e quer sobra de emendas para ampliar base. Republicanos, PP e até PL pedem estatais e postos regionais; R$ 10 bi das extintas emendas de relator viram moeda de troca.

STF

Moraes abre investigação contra Marcos do Val sob suspeita de falso testemunho. Ministro diz que senador apresentou versões divergentes; assessoria do parlamentar não se manifestou.

Moraes divulga decisão prevendo multa a Veja e TVs no caso Marcos do Val e depois recua.

MARCO DO VAL

Marcos do Val diz que vai solicitar à PGR afastamento de Moraes de inquéritos. Senador afirma que ministro do STF não orientou que ele formalizasse depoimento sobre reunião com Bolsonaro e Daniel Silveira.

CONGRESSO NACIONAL

Bancada evangélica anula eleição de novo presidente em disputa inédita e tensa. Decisão foi tomada pelo líder Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) após encontrar inconsistências no número de votos.

POLÍTICA

Bolsonaro diz que é italiano e não teria dificuldade para conseguir cidadania. Ex-presidente tenta visto de turista para permanecer nos Estados Unidos.

MERCADO

Americanas afasta toda a diretoria após investigação de escândalo contábil. Executivos estavam no comando da empresa quando foi divulgado rombo de R$ 20 bi.

Americanas promete não demitir em massa até 19 de março.

CRACOLÂNDIA

PM expulsa traficantes e usuários da cracolândia da rua Vitória, no centro de SP. Dependentes químicos agora bloqueiam a rua dos Gusmões.

GOVERNO BIDEN

EUA adiam visita de secretário de Estado à China após Pentágono encontrar balão. Chefe da política externa americana deveria se encontrar com Xi, mas aumento de tensões barrou planos.

PACO RABANNE (1934 - 2023)

Morre Paco Rabanne, intenso estilista e perfumista espanhol, aos 88 anos. Conhecido por seus conjuntos metálicos, inovou na moda ao usar materiais como pedaços de espelho e fibras ópticas.

CULTURA

Como o OnlyFans atrai de ex-BBBs a Anitta e dita rumos do sexo e da pornografia. Rede social seduziu Rita Cadillac, Thomaz Costa, Lumena e Diego Sans, que faturam vendendo fotos e vídeos eróticos.

CELEBRIDADES

Par de tênis ajudará investigação contra Daniel Alves. Ponto cego em câmera de boate gerou dúvidas sobre o caso.

ESPORTE

Conselho de Ética do COB suspende Wallace do vôlei. Medida é preventiva depois de o jogador perguntar a seguidores quem daria um tiro em Lula

saideira.