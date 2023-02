RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O técnico em farmácia Mauro Henrique Sant'Anna, 44, frequenta há mais de duas décadas a Lapa, na região central do Rio de Janeiro. A única parte que evitava era o último quarteirão da rua da Lapa, com menos movimentação à noite e comércio modesto.

O hábito de Sant'Anna mudou há três meses, quando conheceu o Mureta da Lapa. Primo mais novo da famosa mureta da Urca, esta à beira da praia da zona sul, o local no centro virou sensação da cidade no verão e mudou a vida noturna do local, com rodas de samba, pagode e ensaios de blocos de Carnaval.

Pequenos botequins, galpões de ferro-velho e uma antiga hospedaria compõem a área, com vendedores ambulantes na calçada oferecendo toda a sorte de objetos usados.

"Esse pedaço entre a Lapa e a Glória me causava um pouco de insegurança, principalmente depois das 20h, porque é mais vazio. O bar é sinônimo de melhoria. Com o movimento de pessoas, o poder público vem, tem mais segurança, mais iluminação", diz Sant'Anna.

As cadeiras de praia disponíveis aos clientes, e o muro pintado com desenhos de litoral dão cores quentes a uma região cercada por construções centenárias, muitas delas carentes de reformas.

"Eu tinha algumas ideias pra deixar o lugar descontraído, como usar a cadeira de praia, fazer um grafite. Se é para ser um bar comum, tem uns sete somente nesta rua. Precisávamos de algo diferente", diz Gustavo Santos, 43, produtor de eventos que largou de vez a carreira na área de logística para assumir o bar com outros dois sócios.

Não ter a vista da baía de Guanabara no visual não é um problema. "O público gosta desse clima de subúrbio", opina.

Em dia de evento, as cadeiras com vista para o bar, e não para o mar, são ocupadas logo após o estabelecimento abrir, no fim de tarde.

Quem chega depois se espalha pelo bloco de concreto que fica em um nível superior à calçada, formando uma espécie de mezanino com visão privilegiada para a roda de samba. Foi uma cliente quem apelidou o local de mureta, batizando também o bar, numa referência à mureta da Urca.

Em novembro, ainda no primeiro mês de inauguração, centenas de pessoas se reuniram para assistir a um dos jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo, num telão instalado na parte externa, virado para a rua.

Desde então, outros eventos tiveram sucesso, das rodas de samba às segundas-feiras aos cortejos de pré-Carnaval. No último dia 19 de janeiro, um ensaio aberto do bloco Amores Líquidos ocupou todo o quarteirão. A intenção é repetir a dose durante o Carnaval, com um bloco saindo do bar e desfilando pela Lapa.

A agitação local estimulou outros negócios. Em dia de evento, vendedores ambulantes de bebidas e barracas de lanches estacionam em frente ao Mureta, lucrando com o movimento.

Os sócios admitem certo desconforto com a chegada dos camelôs, já que eles comercializam bebidas mais baratas do que aquelas vendidas dentro do estabelecimento. Os sócios procuraram a prefeitura para resolver a concorrência, mas a presença não gera atrito.

"Hoje, o pessoal vem para curtir o bar, vários vendedores ambulantes de cerveja e churrasquinho param ao redor, e a gente acelera a revitalização e a ocupação do local", reforça o sócio Gleigan Barbosa, 31.

Ainda é confusa, porém, a convivência com os poucos moradores do edifício (o bar fica no térreo) que não se habituaram ao barulho do bairro mais boêmio da cidade --os eventos no bar terminam sempre antes das 23h.

"Estamos fazendo reuniões constantes com o síndico e outros condôminos para que a convivência seja ainda mais pacífica", diz Santos.

A mureta da Urca se tornou um ponto tradicional quando os bares locais permitiram que os frequentadores consumissem do outro lado da calçada, onde o concreto divide a rua e as águas da baía de Guanabara.

Pois a água também não faltará na Lapa: a ideia é instalar até o Carnaval uma ducha gratuita para os frequentadores se refrescarem. O chuveiro também será aberto para as pessoas em situação de rua que circulam na região.

"Essas pessoas estão aqui antes de nós, e entendemos que podemos fazer o que estiver ao nosso alcance", diz Jonatas Rogério.