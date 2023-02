RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A cantora Lexa abriu o pré-Carnaval deste domingo (5) no Rio de Janeiro acompanhada de uma multidão que não se assustou com a sensação térmica de 35ºC nas primeiras horas da manhã.

Ela chegou três horas depois do início das apresentações no bloco, às 8h. Ela subiu no trio na rua Primeiro de Março por volta das 10h40 pregando o amor livre e se queixando da saudade do companheiro, MC Guimê, participante da edição deste ano do Big Brother Brasil, reality show da TV Globo.

"O Guimê está no BBB e estou subindo pelas paredes. Precisando tirar o atraso. Tirem o atraso, moçada", disse a cantora.

O bloco contou com a participação de convidados especiais, como Tiago Pantaleão, Jojo Todynho, Lais Bianchessi e Gaby Amarantos.

A cantora puxou o megabloco poucas horas depois de ter se apresentado na Arena da Amazônia, em Manaus. Lexa deixou a cidade às 2h da manhã em voo fretado rumo ao Rio de Janeiro.

Lexa e equipe desembarcaram no Aeroporto Internacional Tom Jobim por volta das 9h20 e seguiram para o megabloco em uma van. No percurso, a produção cuidou dos últimos preparativos e a cantora subiu no trio às 10h40.

A cantora abriu a apresentação com hits de sua carreira como "Sapequinha" e "Combatchy". Thiago Pantaleão foi o primeiro convidado da cantora, seguido de Jojo Todynho. Di Ferreiro e Gaby Amarantos também subiram no trio com a cantora.

"Eu adorei o show dela, acho ela uma mulher muito decidida, empoderada e de muita importância para a comunidade LGBT. Gostei muito do posicionamento dela em relação ao caso do Guimê no BBB, que até gerou polêmica, e isso só confirmou a mulher forte que ela é", disse Gustavo Pereira, fã da cantora.

MC Guimê foi alvo de críticas após defender o ex-participante Gabriel Tavares, que vivia um relacionamento conturbado com Bruna Griphao dentro do reality show.

Logo em seguida, Lexa afirmou em redes sociais que não apoia tudo o que o marido faz dentro do reality show: "Eu não sou o Guimê e não concordo com muitas coisas que ele fala. Eu espero que as pessoas saibam separar isso. Eu nunca apoiarei agressão. Guimê nunca foi essa pessoa comigo. E eu nunca passarei esse pano", escreveu a artista.

O bloco, que começou com atraso devido ao deslocamento da cantora, terminou por volta de meio-dia.

A Secretaria de Estado de Polícia Militar montou um esquema especial para os desfiles dos megablocos que saem no centro, para evitar transtornos na cidade.

O local do evento contou com 24 pontos de inspeção e policiais munidos de detectores de metais para revista dos foliões. Segundo a Guarda Municipal, cerca de 245 agentes atuaram na região.

A previsão é que o domingo de pré-Carnaval continue quente, pelo menos até o fim da tarde. Segundo o Alerta Rio, órgão com sede no Centro de Operações Rio, a sensação térmica chegou a 58°C neste sábado (4), registrada em Santa Cruz, às 15h, a mais alta de 2023.

Para este domingo, a previsão é que o tempo na cidade continue influenciado por áreas de instabilidade associadas ao calor e a alta umidade, com pancadas de chuva isoladas na parte da noite, que podem vir acompanhada por raios.