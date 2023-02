SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corpo de Bombeiros encontrou mais dois corpos de pessoas que estavam em uma embarcação que afundou no fim da tarde deste domingo (5) na baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Com isso, o número de mortos chega a cinco.

Na manhã desta segunda-feira (6), segundo os Bombeiros, mais duas pessoas foram localizadas sem vida: um homem, próximo ao vão central da Ponte Rio-Niterói, e uma mulher, dentro da embarcação. A identificação das vítimas será feita no IML (Instituto Médico Legal).

Ao todo, 14 pessoas estavam na embarcação. No fim da noite, duas pessoas foram encontradas sem vida: uma mulher e um homem. O corpo de outro homem foi localizado na madrugada desta segunda-feira (6). Os três corpos estavam dentro da embarcação. Três pessoas ainda seguem desaparecidas.

Mais de 50 militares da corporação seguem empenhados nas buscas. Os guarda-vidas e mergulhadores atuam com apoio de lanchas, motos aquáticas, botes e aeronaves.

A corporação foi acionada às 17h25 para iniciar as buscas, próximo à ilha de Paquetá, após um forte temporal atingir a cidade. A primeira informação era de que havia 12 pessoas na embarcação. Porém, segundo relatos mais atualizados, havia 14 pessoas a bordo.

Seis vítimas foram resgatadas por terceiros, receberam os primeiros-socorros dos bombeiros e foram encaminhadas para o CER (Hospital Municipal Evandro Freire) da Ilha do Governador. Entre elas estavam duas mulheres, dois homens e duas crianças.

A cidade entrou em estágio de mobilização às 15h40 com a chegada de núcleos de chuva na zona norte. O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade.