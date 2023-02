RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Uma pessoa morreu soterrada na manhã desta segunda (6) após um deslizamento de terra em Olinda (PE), na região metropolitana do Recife. Outras quatro vítimas foram resgatadas com vida.

O caso aconteceu no bairro de Águas Compridas. A vítima fatal é um homem de 19 anos, que ficou soterrado nos escombros. Dentre as pessoas resgatadas estão duas menores de idade.

As buscas do Corpo de Bombeiros começaram às 7h40. Segundo o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), três pessoas retiradas do barro estão com quadro estável, e um homem foi resgatado com fraturas e levado para o Hospital da Restauração, no Recife.

As aulas foram suspensas na rede municipal de ensino de Olinda.

A região metropolitana do Recife foi atingida por chuvas de intensidade moderada a forte durante a madrugada e a manhã desta segunda. Por volta das 10h30, o temporal deu uma trégua na capital.

Ainda na tarde do domingo (5), a Agência Pernambucana de Águas e Clima emitiu um alerta sobre a possibilidade de chuvas no Grande Recife e nas zonas da mata norte e sul de Pernambuco. Na manhã desta segunda, o alerta de risco subiu de observação para atenção.

Por volta das 9h, Recife tinha ao menos 15 pontos de alagamento registrados pela prefeitura. A Defesa Civil do município informou que, em um intervalo de seis horas, foram registrados 77,93 mm de chuva em algumas partes da cidade, o equivalente a mais de 60% do total previsto para o mês de fevereiro, que é de 122,90 mm.

A Prefeitura do Recife registrou três quedas de árvores e, até as 12h30 desta segunda, não havia ocorrências graves na cidade. Também houve problemas em semáforos, e o transporte público foi afetado com a restrição de circulação de linhas de ônibus que não conseguem passar por áreas alagadas.

A população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 0800-0813400, que é gratuito e funciona 24 horas.

A rede municipal de ensino do Recife não suspendeu as aulas, mas unidades que ficam em áreas de alagamento e não puderam receber os estudantes estão sem atividades. A UFPE (Universidade Federal de Pernambuco) e a UFRPE (Universidade Federal Rural de Pernambuco) suspenderam as aulas durante todo o dia, e a Unicap (Universidade Católica de Pernambuco) cancelou o expediente pela manhã.

As redes municipais de Olinda, Ipojuca e Paulista, também na região metropolitana, suspenderam aulas. Jaboatão dos Guararapes, segunda maior cidade de Pernambuco, tem pontos de alagamento em avenidas principais.