SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As irmãs Valentina e Heloá, gêmeas siamesas de 3 anos, se reencontraram pela primeira vez neste final de semana após a cirurgia de separação ocorrida em 11 de janeiro, ao longo de 15h.

O momento foi compartilhado nas redes sociais pelo médico Zacharias Calil, que acompanha as gêmeas desde o procedimento cirúrgico realizado no Hecad (Hospital Estadual da Criança e do Adolescente).

"Primeiro contato da Heloá com a Valentina após a separação. Todo mundo comovido e emocionado. Realmente dia de muita felicidade para a família e a todos os profissionais envolvidos!", escreveu Calil.

O último boletim médico, divulgado nesta segunda-feira (5), informou que as irmãs seguem internadas na UTI do HECAD e apresentam melhora, embora tenham condições médicas distintas.

Heloá segue medicada e sem febre, além de conseguir se alimentar "pela boca com boa aceitação". Valentina já abriu os olhos e deve ser extubada "nas próximas horas", conforme a unidade médica. Ela recebe antibióticos e anticonvulsivantes, além de uma "dieta zero recebendo nutrição parenteral"

Em um vídeo publicado na manhã desta segunda, Heloá aparece passando batom. O médico Zacharias ressalta que ela teve "uma melhora significativa no seu humor" após ter encontrado com a irmã no final de semana.

RELEMBRE O CASO

Valentina e Heloá nasceram em Guararema (SP), mas elas e a família se mudaram para Morrinhos (GO) há dois anos.

"A preparação foi bem delicada, foram vários procedimentos ao longo dos anos. Quando nos mudamos para Goiás, elas tinham só seis meses. Mas foi importante esta mudança para ficarmos mais perto do médico", contou Waldirene Do Prado, mãe das gêmeas.

Unidas pela bacia, Valentina e Heloá dividiam o tórax, abdômen, bacia, fígado, os intestinos delgado e grosso, além da genitália. A cirurgia contou com cerca de 50 profissionais de diversas especialidades.

"As gêmeas ganharam peso e cresceram após a última cirurgia de implantação de expansores há cerca de sete meses e isso foi fundamental para dar segurança para nossa equipe realizar mais essa cirurgia de separação", disse Calil após o procedimento, em janeiro.