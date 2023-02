SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A mãe do pequeno Francisco Guedes Bombini, 6, conhecido nas redes sociais como "Super Chico", definiu o filho como "o menino mais forte do mundo" depois que o pequeno passou pela UTI (Unidade de Terapia Intensiva) após ter covid-19 pela segunda vez no fim de 2021. O menino morreu nesta segunda-feira (6).

Francisco, que tinha Síndrome de Down, ficou famoso nas redes sociais após sobreviver à covid-19 duas vezes com apenas três anos de idade. Quando contraiu o vírus pela primeira vez, ficou internado 13 dias na UTI.

Logo que nasceu, o pequeno ficou internado por seis meses na UTI neonatal. Segundo o médico pediatra intensivista Marcos Suzuki, a criança tinha Síndrome de Down, cardiopatia congênita e insuficiência renal crônica.

Até 2021, ele passou sete cirurgias, dez internações e 20 transfusões de sangue. No fim de 2021, o Super Chico foi diagnosticado com o novo coronavírus pela segunda vez e ficou quase um mês internado no hospital.

"Ele é 'super' mesmo. O menino mais forte do mundo. É uma honra ser a mãe dele, né, filho? Se for uma palavra só, é amor", afirmou Dani Guedes Bombini, mãe de Chico, ao Fantástico no fim de 2021.

Carlos Alberto Bombini, pai do Chico, declarou à emissora que o filho o ensinava diariamente.

"É um presente que a vida me deu e que, em todos os momentos, me ensina muito como pessoa, ser humano e pai. É um aprendizado a cada dia", disse.

"Eu sinto muita falta dele, muita. O Chico é tipo uma força aqui em casa. Mesmo muito pequeno, ele traz muita força para a gente. A nossa família já era muito unida, mas com o Chico, parece que isso multiplicou", disse Clara, uma das irmãs de Chico, quando ele foi internado em 2021.

CHICO TINHA A MISSÃO DE 'PLANTAR SEMENTES DO AMOR', DIZ MÃE

"Tenho certo para mim que todos temos uma missão nessa vida e a do Chico foi a de plantar sementes de amor no coração das pessoas", afirmou a mãe do menino. A causa da morte não foi revelada pela família.

Chico tinha mais de 250 mil seguidores no Instagram e era conhecido como "o menino mais forte do mundo" na rede social.

A história dele, que era morador de Bauru, no interior de São Paulo, chamou atenção de famosos como Chico Buarque, Elza Soares e Alceu Valença.