CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Um estudante de 17 anos que acabou de ingressar na Universidade Presbiteriana Mackenzie de Campinas (a 96 km de São Paulo) foi ferido no peito ao participar de uma espécie de "tapete humano" durante trote realizado por universitários veteranos. O caso ocorreu em uma praça a cerca de cem metros da instituição, nesta segunda-feira (6), primeiro dia de aulas.

O jovem foi socorrido e levado para o hospital, mas não quis registrar boletim de ocorrência, segundo informações da Guarda Municipal de Campinas, que foi acionada para atender a ocorrência. A universidade informou que vai apurar o ocorrido para tentar identificar os agressores.

A instituição não informou em qual curso o calouro está matriculado. O campus de Campinas do Mackenzie oferece cursos de administração, direito, engenharia civil e engenharia de produção.

No trote batizado de "tapete humano", os calouros são colocados no chão e pisoteados pelos veteranos. O caso aconteceu por volta das 8h40 desta segunda, quando o estudante relatou ter sentido uma forte dor na região do tórax.

Os bombeiros foram chamados e, inicialmente, disseram que o calouro havia sofrido uma perfuração no tórax. Após a realização de exames de imagem, porém, a informação foi corrigida.

A vítima foi socorrida e levada para o hospital Dr. Mário Gatti. A unidade de saúde não divulgou informações sobre o estado de saúde do jovem, mas a reportagem apurou que ele sofreu um corte superficial e uma luxação no braço. Ele recebeu alta por volta das 15h20 desta segunda.

De acordo com informações da Guarda Municipal, o calouro relatou que não iria registrar BO porque considerou que tudo não passou de "um acidente". Segundo ele, os pés dos veteranos estavam direcionados sobre as pernas e os quadris dos calouros, mas uma garota teria pisado sobre o seu tórax.

Em nota, a Universidade Presbiteriana Mackenzie informou que representantes da instituição acompanharam o garoto até o momento em que o pai dele chegou ao hospital, por volta das 13h45, e que vai apurar o caso mesmo que o trote tenha sido aplicado fora de suas dependências.

"A universidade condena a prática de trote durante a recepção aos calouros e enfatiza os riscos, além da necessidade de respeito. Prova disso é que a ocorrência desta segunda-feira se deu fora da universidade. A universidade está apurando informações sobre o ocorrido, sempre atenta a inibir ações violentas e/ou desrespeitosas entre veteranos e calouros", diz a nota.

A reportagem não conseguiu contato com os veteranos envolvidos no caso. Em boletim registrado pela Polícia Militar -padrão em todas as ocorrências atendidas pela corporação-, que também foi acionada após a confusão, o jovem relata que participava do trote por "livre e espontânea vontade".

Lei municipal aprovada em 2011 e sancionada no ano seguinte proíbe a realização de trotes universitários em Campinas. A lei prevê multa e suspensão de atividades acadêmicas em caso de descumprimento.

Tags:

SP